https://ria.ru/20250311/gosdep-2004213195.html
В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины
В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025
В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины
Владимир Зеленский не значится в списке участников намеченной на вторник встречи делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, свидетельствует... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:17:00+03:00
2025-03-11T04:17:00+03:00
2025-03-11T04:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не значится в списке участников намеченной на вторник встречи делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, свидетельствует опубликованное расписание госдепартамента.“Госсекретарь (Марко - ред.) Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия”, - указано в опубликованном релизе ведомства.Начало переговоров запланировано на 12.00 по местному времени, что соответствует московскому времени.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004201592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины
Госдеп: встреча с представителями Украины в Саудовской Аравии пройдет во вторник