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В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025
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04:17 11.03.2025 (обновлено: 04:18 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/gosdep-2004213195.html
В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины
В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025
В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины
Владимир Зеленский не значится в списке участников намеченной на вторник встречи делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, свидетельствует... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:17:00+03:00
2025-03-11T04:18:00+03:00
в мире
украина
государственный департамент сша
сша
владимир зеленский
майк уолтц
андрей ермак
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не значится в списке участников намеченной на вторник встречи делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, свидетельствует опубликованное расписание госдепартамента.“Госсекретарь (Марко - ред.) Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия”, - указано в опубликованном релизе ведомства.Начало переговоров запланировано на 12.00 по местному времени, что соответствует московскому времени.
https://ria.ru/20250311/ssha-2004201592.html
украина
сша
саудовская аравия
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в мире, украина, государственный департамент сша, сша, владимир зеленский, майк уолтц, андрей ермак, саудовская аравия
В мире, Украина, Государственный департамент США, США, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Андрей Ермак, Саудовская Аравия
В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины

Госдеп: встреча с представителями Украины в Саудовской Аравии пройдет во вторник

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не значится в списке участников намеченной на вторник встречи делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, свидетельствует опубликованное расписание госдепартамента.
“Госсекретарь (Марко - ред.) Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия”, - указано в опубликованном релизе ведомства.
Начало переговоров запланировано на 12.00 по местному времени, что соответствует московскому времени.
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В миреУкраинаГосударственный департамент СШАСШАВладимир ЗеленскийМайк УолтцАндрей ЕрмакСаудовская Аравия
 
 
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