https://ria.ru/20250311/gosdep-2004213195.html

В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины

В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025

В Госдепе рассказали о подготовке к встрече с представителями Украины

Владимир Зеленский не значится в списке участников намеченной на вторник встречи делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, свидетельствует... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:17:00+03:00

2025-03-11T04:17:00+03:00

2025-03-11T04:18:00+03:00

в мире

украина

государственный департамент сша

сша

владимир зеленский

майк уолтц

андрей ермак

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не значится в списке участников намеченной на вторник встречи делегации США с представителями Украины в Саудовской Аравии, свидетельствует опубликованное расписание госдепартамента.“Госсекретарь (Марко - ред.) Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия”, - указано в опубликованном релизе ведомства.Начало переговоров запланировано на 12.00 по местному времени, что соответствует московскому времени.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004201592.html

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сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, государственный департамент сша, сша, владимир зеленский, майк уолтц, андрей ермак, саудовская аравия