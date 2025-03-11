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Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей - РИА Новости, 11.03.2025
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19:01 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/golikova-2004394860.html
Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей
Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей - РИА Новости, 11.03.2025
Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей
Задаваемые женщинам при трудоустройстве вопросы об их планах по рождению детей недопустимы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:01:00+03:00
2025-03-11T19:01:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Задаваемые женщинам при трудоустройстве вопросы об их планах по рождению детей недопустимы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.Как отметила вице-премьер, многие женщины на собеседованиях сталкиваются с вопросами о намерении завести детей в ближайшем будущем."К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос &lt;…&gt; Это не дает возможности влиять на просемейные установки", — сказала она.Голикова также отметила важность следить за тем, какую позицию займет корпоративный сектор по вопросом поддержки семей.Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей

Голикова сочла вопросы от работодателей о планах по рождению детей недопустимыми

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Задаваемые женщинам при трудоустройстве вопросы об их планах по рождению детей недопустимы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.
Как отметила вице-премьер, многие женщины на собеседованиях сталкиваются с вопросами о намерении завести детей в ближайшем будущем.
"К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос <…> Это не дает возможности влиять на просемейные установки", — сказала она.
Голикова также отметила важность следить за тем, какую позицию займет корпоративный сектор по вопросом поддержки семей.
Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.
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