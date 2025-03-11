https://ria.ru/20250311/golikova-2004394860.html

Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей

Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей - РИА Новости, 11.03.2025

Голикова резко раскритиковала работодателей за вопросы про детей

Задаваемые женщинам при трудоустройстве вопросы об их планах по рождению детей недопустимы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T19:01:00+03:00

2025-03-11T19:01:00+03:00

2025-03-11T19:01:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Задаваемые женщинам при трудоустройстве вопросы об их планах по рождению детей недопустимы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.Как отметила вице-премьер, многие женщины на собеседованиях сталкиваются с вопросами о намерении завести детей в ближайшем будущем."К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос <…> Это не дает возможности влиять на просемейные установки", — сказала она.Голикова также отметила важность следить за тем, какую позицию займет корпоративный сектор по вопросом поддержки семей.Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.

https://ria.ru/20250304/matvienko-2002968867.html

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общество, россия, татьяна голикова