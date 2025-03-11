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Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта в прошлом году - РИА Новости, 11.03.2025
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15:46 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/golikova-2004350331.html
Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта в прошлом году
Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта в прошлом году - РИА Новости, 11.03.2025
Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта в прошлом году
Более 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, решили сохранить беременность по итогам 11 месяцев прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:46:00+03:00
2025-03-11T15:46:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, решили сохранить беременность по итогам 11 месяцев прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За 11 месяцев (2024 года - ред.) удалось сохранить 37 тысяч жизней (нерожденных детей - ред.)", - сказала Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Она отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты. Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи. Она считает, что для изменений в этой сфере нужно минимум 4-5 лет постоянной коммуникационной активности.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова заявила об отказе 37 тысяч женщин от аборта в прошлом году

Голикова: 37 тысяч женщин, планировавших аборт, сохранили беременность в 2024 г

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 37 тысяч женщин, которые планировали сделать аборт, решили сохранить беременность по итогам 11 месяцев прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"За 11 месяцев (2024 года - ред.) удалось сохранить 37 тысяч жизней (нерожденных детей - ред.)", - сказала Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Она отметила важность продолжения работы по профилактике абортов и заявила, что индивидуальный подход к каждой женщине в этом вопросе дает высокие результаты.
Голикова уточнила, что отдельным направлением является укрепление ценности института семьи. Она считает, что для изменений в этой сфере нужно минимум 4-5 лет постоянной коммуникационной активности.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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