Герасимов проверил выполнение боевых задач в Курской области
Минобороны: Герасимов проверил выполнение боевых задач в Курской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки "Курск" и проверил ход выполнения боевых задач по уничтожению ВСУ на территории Курской области, сообщило Минобороны.
"На командном пункте начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации заслушал доклады командующего группировкой войск "Курск" генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц о сложившейся обстановке и ходе выполнения боевых задач", — говорится в релизе.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов
Герасимов отметил успехи группировки и отдал указания на дальнейшие действия. Кроме того, он вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся бойцам и поблагодарил их за доблесть и мужество.
По информации Минобороны, за последние сутки российские войска освободили в Курской области 12 населенных пунктов:
- Агроном,
- Богдановку,
- Бондаревку,
- Дмитрюков,
- Зазулевку,
- Ивашковский,
- Колмаков,
- Кубаткин,
- Мартыновку,
- Михайловку,
- Правду,
- Южный,
а также и более 100 квадратных километров территории.
Потери ВСУ составили более 270 солдат, два танка, четыре БМП, три бронетранспортера, восемь боевых броне, 20 автомобилей, две американские САУ Paladin, орудие полевой артиллерии, пусковая установка ЗРК "Бук-М1".
Уничтожены также 11 пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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