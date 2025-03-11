https://ria.ru/20250311/frantsiya-2004426891.html
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV - РИА Новости, 11.03.2025
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV
По меньшей мере один человек взят в заложники в банке на северо-востоке Франции, злоумышленник вооружен ножом, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:27:00+03:00
2025-03-11T23:27:00+03:00
2025-03-11T23:38:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855486964_0:186:2740:1727_1920x0_80_0_0_6045593a67103ad469afb9a8aeaa091e.jpg
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек взят в заложники в банке на северо-востоке Франции, злоумышленник вооружен ножом, сообщил телеканал BFMTV."По меньшей мере один человек взят в заложники в банке во департаменте Об. Злоумышленник угрожает ему холодным оружием", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в жандармерии.По данным телеканала, речь идет о сотруднике банка.Спецназ жандармерии ведёт с напавшим переговоры.
https://ria.ru/20250310/krazha-2003995909.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855486964_236:0:2539:1727_1920x0_80_0_0_3ba63f790fa9a7e033f3dff0bee0cae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV
BFMTV: во Франции неизвестный с ножом захватил в заложники сотрудника банка