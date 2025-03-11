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Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV - РИА Новости, 11.03.2025
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23:27 11.03.2025 (обновлено: 23:38 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/frantsiya-2004426891.html
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV - РИА Новости, 11.03.2025
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV
По меньшей мере один человек взят в заложники в банке на северо-востоке Франции, злоумышленник вооружен ножом, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:27:00+03:00
2025-03-11T23:38:00+03:00
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек взят в заложники в банке на северо-востоке Франции, злоумышленник вооружен ножом, сообщил телеканал BFMTV."По меньшей мере один человек взят в заложники в банке во департаменте Об. Злоумышленник угрожает ему холодным оружием", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в жандармерии.По данным телеканала, речь идет о сотруднике банка.Спецназ жандармерии ведёт с напавшим переговоры.
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV

BFMTV: во Франции неизвестный с ножом захватил в заложники сотрудника банка

© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек взят в заложники в банке на северо-востоке Франции, злоумышленник вооружен ножом, сообщил телеканал BFMTV.
"По меньшей мере один человек взят в заложники в банке во департаменте Об. Злоумышленник угрожает ему холодным оружием", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в жандармерии.
По данным телеканала, речь идет о сотруднике банка.
Спецназ жандармерии ведёт с напавшим переговоры.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Приморье мужчина похитил из банка сейф без ценностей
10 марта, 07:01
 
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