https://ria.ru/20250311/frantsiya-2004426891.html

Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV

Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV - РИА Новости, 11.03.2025

Во Франции произошел захват заложников в банке, передает BFMTV

По меньшей мере один человек взят в заложники в банке на северо-востоке Франции, злоумышленник вооружен ножом, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:27:00+03:00

2025-03-11T23:27:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек взят в заложники в банке на северо-востоке Франции, злоумышленник вооружен ножом, сообщил телеканал BFMTV."По меньшей мере один человек взят в заложники в банке во департаменте Об. Злоумышленник угрожает ему холодным оружием", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в жандармерии.По данным телеканала, речь идет о сотруднике банка.Спецназ жандармерии ведёт с напавшим переговоры.

https://ria.ru/20250310/krazha-2003995909.html

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