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Франция выступила против демилитаризации Украины - РИА Новости, 11.03.2025
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18:07 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/frantsija-2004386028.html
Франция выступила против демилитаризации Украины
Франция выступила против демилитаризации Украины - РИА Новости, 11.03.2025
Франция выступила против демилитаризации Украины
Франция не согласится с тем, чтобы в будущем Украина стала демилитаризованной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, комментируя будущее... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:07:00+03:00
2025-03-11T18:07:00+03:00
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Франция не согласится с тем, чтобы в будущем Украина стала демилитаризованной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, комментируя будущее украинских вооруженных сил. "Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины", - заявил он, выступая на открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам. Трансляция велась на странице минобороны в соцсети X. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, франция, владимир путин, себастьян лекорню, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО
Франция выступила против демилитаризации Украины

Глава Минобороны Франции Лекорню: Франция против демилитаризации Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Франция не согласится с тем, чтобы в будущем Украина стала демилитаризованной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, комментируя будущее украинских вооруженных сил.
«
"Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины", - заявил он, выступая на открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам. Трансляция велась на странице минобороны в соцсети X.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТО
 
 
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