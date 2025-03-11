Рейтинг@Mail.ru
Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37% - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:58 11.03.2025 (обновлено: 18:39 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/filimonov-2004384124.html
Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37%
Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37% - РИА Новости, 11.03.2025
Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37%
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Вологодской области в 2024 году увеличился на 37% и составил 250,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:58:00+03:00
2025-03-11T18:39:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Вологодской области в 2024 году увеличился на 37% и составил 250,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области Георгий Филимонов рассказал об итоговых показателях развития инвестиционной привлекательности региона. "Выполнили задачу президента России Владимира Владимировича Путина, которая была поставлена перед Вологодской областью еще летом прошлого года на нашей встрече – обеспечить рост инвестиций в основной капитал региона. По официальным данным, общий объем инвестиций за 2024 год составил 250,4 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Отмечу, что Вологодская область входит в топ-5 регионов России по макропоказателю инвестиций в основной капитал", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Губернатор отметил, что результат по сумме инвестиций признан историческим максимумом. Также Филимонов подчеркнул, что подобный динамический рост в сопоставимых ценах наблюдается впервые за пять лет. В 2024 году в Вологодской области велась работа сразу по 479 инвестиционным проектам, 241 из которых – новые. Реализация 177 инвестпроектов была завершена, благодаря чему удалось создать 1,4 тысячи новых рабочих мест. В 2025 году регион продолжит реализацию инвестиционных проектов. В пресс-службе губернатора отметили, что регион активно формирует инвестплощадки для создания благоприятных условий инвесторам – с коммунальной инфраструктурой и налоговыми преференциями. В первую очередь, речь шла о территории особой экономической зоны промышленно- производственного типа "Вологодская". Кроме того, идет процедура получения статуса ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Великий Устюг – Родина Деда Мороза". Для инвесторов и предпринимателей, готовых развивать свой бизнес в Вологодской области, действует целый комплекс мер поддержки. Информация о них доступна на сайте регионального Центра "Мой бизнес" и инвестиционном портале области. Также сейчас дополнительно разрабатывается портал и мобильное приложение, на котором российские и зарубежные предприниматели смогут получить полную информацию об условиях реализации инвестпроектов и доступных для этого земельных участках, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250310/zhestyannikov-2004156991.html
https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россия, георгий филимонов, поддержка бизнеса
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Поддержка бизнеса
Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37%

Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодской области вырос на 37%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Вологодской области в 2024 году увеличился на 37% и составил 250,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава области Георгий Филимонов рассказал об итоговых показателях развития инвестиционной привлекательности региона.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Жестянников: запускаем новый формат – публичный отчет депутатов о работе
10 марта, 17:47
"Выполнили задачу президента России Владимира Владимировича Путина, которая была поставлена перед Вологодской областью еще летом прошлого года на нашей встрече – обеспечить рост инвестиций в основной капитал региона. По официальным данным, общий объем инвестиций за 2024 год составил 250,4 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Отмечу, что Вологодская область входит в топ-5 регионов России по макропоказателю инвестиций в основной капитал", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Губернатор отметил, что результат по сумме инвестиций признан историческим максимумом. Также Филимонов подчеркнул, что подобный динамический рост в сопоставимых ценах наблюдается впервые за пять лет.
В 2024 году в Вологодской области велась работа сразу по 479 инвестиционным проектам, 241 из которых – новые. Реализация 177 инвестпроектов была завершена, благодаря чему удалось создать 1,4 тысячи новых рабочих мест. В 2025 году регион продолжит реализацию инвестиционных проектов.
В пресс-службе губернатора отметили, что регион активно формирует инвестплощадки для создания благоприятных условий инвесторам – с коммунальной инфраструктурой и налоговыми преференциями. В первую очередь, речь шла о территории особой экономической зоны промышленно- производственного типа "Вологодская". Кроме того, идет процедура получения статуса ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Великий Устюг – Родина Деда Мороза".
Для инвесторов и предпринимателей, готовых развивать свой бизнес в Вологодской области, действует целый комплекс мер поддержки. Информация о них доступна на сайте регионального Центра "Мой бизнес" и инвестиционном портале области.
Также сейчас дополнительно разрабатывается портал и мобильное приложение, на котором российские и зарубежные предприниматели смогут получить полную информацию об условиях реализации инвестпроектов и доступных для этого земельных участках, подчеркнули в пресс-службе.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представляет регион на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Филимонов представил потенциал Вологодчины в МИД России
7 марта, 11:47
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала