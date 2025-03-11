https://ria.ru/20250311/filimonov-2004384124.html

Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37%

Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37% - РИА Новости, 11.03.2025

Филимонов: объем инвестиций в основной капитал Вологодчины вырос на 37%

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Вологодской области в 2024 году увеличился на 37% и составил 250,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:58:00+03:00

2025-03-11T17:58:00+03:00

2025-03-11T18:39:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

георгий филимонов

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал Вологодской области в 2024 году увеличился на 37% и составил 250,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области Георгий Филимонов рассказал об итоговых показателях развития инвестиционной привлекательности региона. "Выполнили задачу президента России Владимира Владимировича Путина, которая была поставлена перед Вологодской областью еще летом прошлого года на нашей встрече – обеспечить рост инвестиций в основной капитал региона. По официальным данным, общий объем инвестиций за 2024 год составил 250,4 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем в 2023 году. Отмечу, что Вологодская область входит в топ-5 регионов России по макропоказателю инвестиций в основной капитал", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Губернатор отметил, что результат по сумме инвестиций признан историческим максимумом. Также Филимонов подчеркнул, что подобный динамический рост в сопоставимых ценах наблюдается впервые за пять лет. В 2024 году в Вологодской области велась работа сразу по 479 инвестиционным проектам, 241 из которых – новые. Реализация 177 инвестпроектов была завершена, благодаря чему удалось создать 1,4 тысячи новых рабочих мест. В 2025 году регион продолжит реализацию инвестиционных проектов. В пресс-службе губернатора отметили, что регион активно формирует инвестплощадки для создания благоприятных условий инвесторам – с коммунальной инфраструктурой и налоговыми преференциями. В первую очередь, речь шла о территории особой экономической зоны промышленно- производственного типа "Вологодская". Кроме того, идет процедура получения статуса ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Великий Устюг – Родина Деда Мороза". Для инвесторов и предпринимателей, готовых развивать свой бизнес в Вологодской области, действует целый комплекс мер поддержки. Информация о них доступна на сайте регионального Центра "Мой бизнес" и инвестиционном портале области. Также сейчас дополнительно разрабатывается портал и мобильное приложение, на котором российские и зарубежные предприниматели смогут получить полную информацию об условиях реализации инвестпроектов и доступных для этого земельных участках, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20250310/zhestyannikov-2004156991.html

https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, россия, георгий филимонов, поддержка бизнеса