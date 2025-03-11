https://ria.ru/20250311/festival-2004340581.html

В фестивале "На лыжи!" в 2025 году приняли участие более 13 тысяч человек

В фестивале "На лыжи!" в 2025 году приняли участие более 13 тысяч человек - РИА Новости, 11.03.2025

В фестивале "На лыжи!" в 2025 году приняли участие более 13 тысяч человек

В семейном спортивном фестивале "На лыжи!", который прошел более чем в 20 городах России, приняли участие более 13 тысяч человек, сообщает компания Эн+. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В семейном спортивном фестивале "На лыжи!", который прошел более чем в 20 городах России, приняли участие более 13 тысяч человек, сообщает компания Эн+.Эн+ реализует этот всероссийский проект совместно с компанией "Русал" при поддержке Федерации лыжных гонок России."В этом году фестиваль "На лыжи!" и одноименное спортивное первенство среди юниоров привлекли рекордное количество участников. Семейный спортивный фестиваль "На лыжи!" прошел с 22 февраля по 9 марта более чем в 20 городах России от Мурманска до Иркутска и собрал более 13 тысяч любителей активного образа жизни. Основными регионами проведения фестиваля традиционно являются Иркутская, Свердловская и Нижегородская области, Красноярский край", - говорится в сообщении.Самой популярной дистанцией среди взрослых участников стали 3 километра у женщин и 5 километров у мужчин. Для гостей фестиваля, самому младшему из которых было 4 года, а самому старшему – 85 лет, были подготовлены лыжные трассы, тренеры проводили мастер-классы для всех желающих. Параллельно с фестивалем состоялось ежегодное первенство "На лыжи!", в котором принимали участие спортсмены 13-16 лет.Открытый финал соревнований проводился в поселке Вершина Теи (Хакасия) и собрал около 200 участников из 17 регионов страны, включая Якутию, Татарстан, Челябинскую, Тюменскую, Томскую области, ХМАО-Югру и другие регионы. В отборочном этапе первенства приняли участие более 800 спортсменов. Победители первенства получили ценные призы. В этом году пьедестал был расширен до 6 мест, чтобы отметить больше талантливых спортсменов.Проект "На лыжи!" был запущен в 2016 году по инициативе промышленника Олега Дерипаски для популяризации лыжного спорта, развития необходимой инфраструктуры и поощрения лучших детских тренеров. Одна из ключевых задач проекта – подготовка олимпийского резерва и возрождение чемпионских традиций России в лыжных видах спорта. За время существования проекта были построены и модернизированы лыжные базы и трассы в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Республике Коми. Организованы курсы повышения квалификации для тренеров, проведен конкурс "Лучший лыжный тренер года", в рамках которого 25 лучших наставников получают стипендии в течение года.

https://ria.ru/20250109/lyzhi-1771171293.html

https://ria.ru/20250303/doroga-2002746028.html

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