Рейтинг@Mail.ru
В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 11.03.2025 (обновлено: 09:47 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/evakuatsiya-2004240563.html
В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения
В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения - РИА Новости, 11.03.2025
В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения
Эвакуацию гражданского населения в поселке Барсово Владимирской области провели из-за атаки БПЛА, людям оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:30:00+03:00
2025-03-11T09:47:00+03:00
владимирская область
киржачский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004223170_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_fa7069ec224e76fbef88332e49c4c1e1.jpg
РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Эвакуацию гражданского населения в поселке Барсово Владимирской области провели из-за атаки БПЛА, людям оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.Ранее во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что на территории региона силами ПВО подавлен один беспилотник. Последствий и разрушений нет. Позднее он заявил, что еще два БПЛА сбиты в Киржачском районе, на месте работают оперативные службы. Четвёртый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось."Сегодня в Киржачском районе силами РЭБ подавлено 2 беспилотных летательных аппарата рядом с д. Песьяне. Повреждений и разрушений в результате атаки беспилотников нет. На месте работают специальные службы. Для обеспечения безопасности была произведена эвакуация гражданского населения п. Барсово. Люди в настоящий момент находятся в пункте эвакуации. Им оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004229782.html
владимирская область
киржачский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004223170_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_a412bcfe9aa388e7f0748b91e518acfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область, киржачский район, происшествия
Владимирская область, Киржачский район, Происшествия
В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения

В поселке Барсово Владимирской области эвакуировали население из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов
Последствия массовой атаки дронов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Последствия массовой атаки дронов
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Эвакуацию гражданского населения в поселке Барсово Владимирской области провели из-за атаки БПЛА, людям оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.
Ранее во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что на территории региона силами ПВО подавлен один беспилотник. Последствий и разрушений нет. Позднее он заявил, что еще два БПЛА сбиты в Киржачском районе, на месте работают оперативные службы. Четвёртый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось.
"Сегодня в Киржачском районе силами РЭБ подавлено 2 беспилотных летательных аппарата рядом с д. Песьяне. Повреждений и разрушений в результате атаки беспилотников нет. На месте работают специальные службы. Для обеспечения безопасности была произведена эвакуация гражданского населения п. Барсово. Люди в настоящий момент находятся в пункте эвакуации. Им оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области
08:42
 
Владимирская областьКиржачский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала