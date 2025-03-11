https://ria.ru/20250311/evakuatsiya-2004240563.html

В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения

В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения - РИА Новости, 11.03.2025

В поселке Барсово Владимирской области провели эвакуацию населения

Эвакуацию гражданского населения в поселке Барсово Владимирской области провели из-за атаки БПЛА, людям оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:30:00+03:00

2025-03-11T09:30:00+03:00

2025-03-11T09:47:00+03:00

владимирская область

киржачский район

происшествия

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Эвакуацию гражданского населения в поселке Барсово Владимирской области провели из-за атаки БПЛА, людям оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.Ранее во вторник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что на территории региона силами ПВО подавлен один беспилотник. Последствий и разрушений нет. Позднее он заявил, что еще два БПЛА сбиты в Киржачском районе, на месте работают оперативные службы. Четвёртый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось."Сегодня в Киржачском районе силами РЭБ подавлено 2 беспилотных летательных аппарата рядом с д. Песьяне. Повреждений и разрушений в результате атаки беспилотников нет. На месте работают специальные службы. Для обеспечения безопасности была произведена эвакуация гражданского населения п. Барсово. Люди в настоящий момент находятся в пункте эвакуации. Им оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написала Карпова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004229782.html

владимирская область

киржачский район

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владимирская область, киржачский район, происшествия