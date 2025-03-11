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Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
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16:28 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/europe-2004359224.html
Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ
Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ
Европейские лидеры не могут прийти к консенсусу по вопросу поддержки Украины, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T16:28:00+03:00
2025-03-11T16:28:00+03:00
в мире
украина
франция
европа
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские лидеры не могут прийти к консенсусу по вопросу поддержки Украины, пишет Responsible Statecraft."Череда громких заявлений и встреч за последние несколько недель убедительно доказывает, что ЕС и Европа отнюдь не столь “едины” в этом вопросе (поддержки Украины. — Прим. ред.), как рассчитывали показать", — говорится в материале.Автор статьи напоминает, что "блок даже не смог выработать единую позицию из-за вето Венгрии"."Итоговый документ саммита в Брюсселе за подписью 26 членов блока (Словакию в конце концов все же уговорили, сославшись на ее газовый спор с Украиной) лишь косвенно упоминает новые реалии, образовавшиеся в результате инициатив Трампа", — поясняется в публикации.Однако, как отмечает издание, в тексте нет никакого конкретного плана для воплощения европейской политики, а идею Британии и Франции об отправке миротворцев на Украину в интеграционном объединении "встретили без малейшего энтузиазма".Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобританиии Франциитайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером ПольшиДональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html
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в мире, украина, франция, европа, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Европа, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ

RS: европейское единство трещит по швам из-за вопроса о поддержке Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские лидеры не могут прийти к консенсусу по вопросу поддержки Украины, пишет Responsible Statecraft.
"Череда громких заявлений и встреч за последние несколько недель убедительно доказывает, что ЕС и Европа отнюдь не столь “едины” в этом вопросе (поддержки Украины. — Прим. ред.), как рассчитывали показать", — говорится в материале.
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Вчера, 14:49
Автор статьи напоминает, что "блок даже не смог выработать единую позицию из-за вето Венгрии".
"Итоговый документ саммита в Брюсселе за подписью 26 членов блока (Словакию в конце концов все же уговорили, сославшись на ее газовый спор с Украиной) лишь косвенно упоминает новые реалии, образовавшиеся в результате инициатив Трампа", — поясняется в публикации.
Однако, как отмечает издание, в тексте нет никакого конкретного плана для воплощения европейской политики, а идею Британии и Франции об отправке миротворцев на Украину в интеграционном объединении "встретили без малейшего энтузиазма".

В прошлый четверг Будапешт единственный из членов ЕС не поддержал итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Киева в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой помощи.

Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобританиии Франциитайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером ПольшиДональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаФранцияЕвропаКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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