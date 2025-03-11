Европе грозит раскол из-за Украины, пишут СМИ
RS: европейское единство трещит по швам из-за вопроса о поддержке Украины
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейские лидеры не могут прийти к консенсусу по вопросу поддержки Украины, пишет Responsible Statecraft.
"Череда громких заявлений и встреч за последние несколько недель убедительно доказывает, что ЕС и Европа отнюдь не столь “едины” в этом вопросе (поддержки Украины. — Прим. ред.), как рассчитывали показать", — говорится в материале.
Автор статьи напоминает, что "блок даже не смог выработать единую позицию из-за вето Венгрии".
"Итоговый документ саммита в Брюсселе за подписью 26 членов блока (Словакию в конце концов все же уговорили, сославшись на ее газовый спор с Украиной) лишь косвенно упоминает новые реалии, образовавшиеся в результате инициатив Трампа", — поясняется в публикации.
Однако, как отмечает издание, в тексте нет никакого конкретного плана для воплощения европейской политики, а идею Британии и Франции об отправке миротворцев на Украину в интеграционном объединении "встретили без малейшего энтузиазма".
В прошлый четверг Будапешт единственный из членов ЕС не поддержал итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Киева в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой помощи.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобританиии Франциитайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером ПольшиДональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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