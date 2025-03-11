https://ria.ru/20250311/ekaterinburg-2004373527.html

В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза

В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 11.03.2025

В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза

Работа одного из детских садов Екатеринбурга приостановлена из-за массового заболевания сальмонеллезом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:18:00+03:00

2025-03-11T17:18:00+03:00

2025-03-11T17:20:00+03:00

происшествия

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33151/15/331511560_0:199:4474:2716_1920x0_80_0_0_8e4df047e6eaa8a69c6998eba6561eb5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Работа одного из детских садов Екатеринбурга приостановлена из-за массового заболевания сальмонеллезом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "С 3 по 10 марта у 16 воспитанников из разных групп детского сада были зарегистрированы случаи сальмонеллеза. По результатам лабораторных исследований клинического материала заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис. Работа детского сада была приостановлена", - говорится в сообщении. Специалисты выяснили, что в пищеблоке учреждения нарушались требования к хранению пищи, не соблюдалась последовательность технологических процессов, а также отсутствовал лабораторный контроль качества воды и еды. Помимо этого, получены неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке. Как уточнили в ведомстве, вероятным источником заражения детей могло стать куриное яйцо, а к возникновению инфекции привело несоблюдение норм санитарного законодательства. Сотрудников, в анализах которых обнаружили возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы.

https://ria.ru/20250310/kansk-2004055143.html

https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия