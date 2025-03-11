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В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 11.03.2025
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17:18 11.03.2025 (обновлено: 17:20 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ekaterinburg-2004373527.html
В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза
В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 11.03.2025
В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза
Работа одного из детских садов Екатеринбурга приостановлена из-за массового заболевания сальмонеллезом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:18:00+03:00
2025-03-11T17:20:00+03:00
происшествия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Работа одного из детских садов Екатеринбурга приостановлена из-за массового заболевания сальмонеллезом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "С 3 по 10 марта у 16 воспитанников из разных групп детского сада были зарегистрированы случаи сальмонеллеза. По результатам лабораторных исследований клинического материала заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис. Работа детского сада была приостановлена", - говорится в сообщении. Специалисты выяснили, что в пищеблоке учреждения нарушались требования к хранению пищи, не соблюдалась последовательность технологических процессов, а также отсутствовал лабораторный контроль качества воды и еды. Помимо этого, получены неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке. Как уточнили в ведомстве, вероятным источником заражения детей могло стать куриное яйцо, а к возникновению инфекции привело несоблюдение норм санитарного законодательства. Сотрудников, в анализах которых обнаружили возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы.
https://ria.ru/20250310/kansk-2004055143.html
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происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Екатеринбурге приостановили работу детсада из-за вспышки сальмонеллеза

В Екатеринбурге у 16 воспитанников детсада выявили сальмонеллез

© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Sangwei Lu, UC Berkeley
Бактерия сальмонелла. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Работа одного из детских садов Екатеринбурга приостановлена из-за массового заболевания сальмонеллезом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
"С 3 по 10 марта у 16 воспитанников из разных групп детского сада были зарегистрированы случаи сальмонеллеза. По результатам лабораторных исследований клинического материала заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис. Работа детского сада была приостановлена", - говорится в сообщении.
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Специалисты выяснили, что в пищеблоке учреждения нарушались требования к хранению пищи, не соблюдалась последовательность технологических процессов, а также отсутствовал лабораторный контроль качества воды и еды. Помимо этого, получены неудовлетворительные результаты исследований по микробиологическим показателям проб готовой продукции и смывов с поверхностей оборудования на пищеблоке.
Как уточнили в ведомстве, вероятным источником заражения детей могло стать куриное яйцо, а к возникновению инфекции привело несоблюдение норм санитарного законодательства. Сотрудников, в анализах которых обнаружили возбудителей острой кишечной инфекции, отстранили от работы.
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ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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