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Ефимов: соцучреждения получили 60 новых помещений в домах по реновации
Ефимов: соцучреждения получили 60 новых помещений в домах по реновации - РИА Новости, 11.03.2025
Ефимов: соцучреждения получили 60 новых помещений в домах по реновации
Власти Москвы выделили социальным организациям 60 помещений в новостройках в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:12:00+03:00
2025-03-11T10:12:00+03:00
2025-03-11T10:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Власти Москвы выделили социальным организациям 60 помещений в новостройках в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За все время реализации программы социально значимым учреждениям, расположенным в старых домах, предоставили 60 объектов недвижимости общей площадью более 16,4 тысячи квадратных метров. Это на 36 процентов превышает площадь, которую эти организации занимали ранее. Новые помещения предоставили в 31 районе 10 административных округов", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.Например, в ЗАО и ЮВАО нескольким учреждениям предоставили по 10 помещений общей площадью 1,7 тысячи "квадратов", в ЮЗАО – девять объектов на 2 тысячи "квадратов", уточнил замглавы города.Так, организации ЖКХ получили более 20 помещений, административные учреждения – 17 объектов, социальные, культурные и спортивные заведения – 14 объектов.Всего по программе реновации на первых этажах новостроек планируется выделить около 8 тысяч нежилых помещений на 200 тысяч рабочих мест.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, как реализуется программа реновации в ВАО.
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РИА Новости
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: соцучреждения получили 60 новых помещений в домах по реновации
Ефимов: Москва выделила соцучреждениям 60 помещений в ЖК в рамках реновации
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Власти Москвы выделили социальным организациям 60 помещений в новостройках в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За все время реализации программы социально значимым учреждениям, расположенным в старых домах, предоставили 60 объектов недвижимости общей площадью более 16,4 тысячи квадратных метров. Это на 36 процентов превышает площадь, которую эти организации занимали ранее. Новые помещения предоставили в 31 районе 10 административных округов", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Например, в ЗАО и ЮВАО нескольким учреждениям предоставили по 10 помещений общей площадью 1,7 тысячи "квадратов", в ЮЗАО – девять объектов на 2 тысячи "квадратов", уточнил замглавы города.
Так, организации ЖКХ получили более 20 помещений, административные учреждения – 17 объектов, социальные, культурные и спортивные заведения – 14 объектов.
Всего по программе реновации на первых этажах новостроек планируется выделить около 8 тысяч нежилых помещений на 200 тысяч рабочих мест.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, как реализуется программа реновации в ВАО.