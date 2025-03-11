https://ria.ru/20250311/dzheordzhesku-2004409373.html

Суд в Румынии подтвердил отказ ЦИК в регистрации Джеорджеску

Суд в Румынии подтвердил отказ ЦИК в регистрации Джеорджеску - РИА Новости, 11.03.2025

Суд в Румынии подтвердил отказ ЦИК в регистрации Джеорджеску

Конституционный суд Румынии (КСР) единогласно отклонил 16 жалоб, связанных с процедурой президентских выборов, в том числе оспаривание отказа в регистрации... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:40:00+03:00

2025-03-11T20:40:00+03:00

2025-03-11T22:01:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Конституционный суд Румынии (КСР) единогласно отклонил 16 жалоб, связанных с процедурой президентских выборов, в том числе оспаривание отказа в регистрации независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, сообщается в пресс-релизе инстанции."В ходе заседания 11 марта 2025 года Конституционный суд рассмотрел 16 жалоб и единогласно отклонил их, включая оспаривание решения Центрального избирательного бюро (ЦИБ) от 9 марта 2025 года об отказе в регистрации Кэлина Джеорджеску", — говорится в распространённом для СМИ сообщении.Ранее ЦИБ отказал Джеорджеску в регистрации, сославшись на несоответствие его документов установленным требованиям. После этого в Бухаресте прошли акции протеста, часть из которых переросла в столкновения с жандармерией. Оппозиция заявила о намерении продолжить борьбу. Политик обжаловал решение избирательного органа в Конституционном суде.В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

https://ria.ru/20250311/kreml-2004280921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, румыния, в мире, бухарест, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2024, сша, нато