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Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 11.03.2025
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10:30 11.03.2025 (обновлено: 10:33 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/drony-2004258082.html
Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов
Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 11.03.2025
Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов
В Подмосковье выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших после атаки БПЛА мужчин, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:30:00+03:00
2025-03-11T10:33:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Подмосковье выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших после атаки БПЛА мужчин, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 миллиону рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов

В Подмосковье выплатят по 1 млн рублей семьям погибших после атаки дронов ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Подмосковье выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших после атаки БПЛА мужчин, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 миллиону рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
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