https://ria.ru/20250311/drony-2004258082.html

Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов

Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 11.03.2025

Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов

В Подмосковье выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших после атаки БПЛА мужчин, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 11.03.2025

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московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Подмосковье выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших после атаки БПЛА мужчин, раненым выплатят от 100 до 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 миллиону рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/drony-2004251673.html

московская область (подмосковье)

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2025

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московская область (подмосковье), происшествия