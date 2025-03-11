https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224775.html

Станция Домодедово получила повреждения из-за падения обломков БПЛА

Станция Домодедово получила повреждения из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

Станция Домодедово получила повреждения из-за падения обломков БПЛА

Железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:55:00+03:00

2025-03-11T07:55:00+03:00

2025-03-11T07:56:00+03:00

москва

домодедово (аэропорт)

происшествия

московская железная дорога

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области, пострадавших нет, сообщили в Московской железной дороге."В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал…. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области", - говорится в сообщении.В МЖД добавили, что движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения. На месте работают ремонтные бригады.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, домодедово (аэропорт), происшествия, московская железная дорога