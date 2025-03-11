https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224775.html
Станция Домодедово получила повреждения из-за падения обломков БПЛА
Станция Домодедово получила повреждения из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Станция Домодедово получила повреждения из-за падения обломков БПЛА
Железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:55:00+03:00
2025-03-11T07:55:00+03:00
2025-03-11T07:56:00+03:00
москва
домодедово (аэропорт)
происшествия
московская железная дорога
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области, пострадавших нет, сообщили в Московской железной дороге."В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал…. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области", - говорится в сообщении.В МЖД добавили, что движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения. На месте работают ремонтные бригады.
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), происшествия, московская железная дорога
Москва, Домодедово (аэропорт), Происшествия, Московская железная дорога
Станция Домодедово получила повреждения из-за падения обломков БПЛА
Станция Домодедово получила повреждения из-за падения БПЛА, никто не пострадал