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Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом - РИА Новости, 11.03.2025
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07:52 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224465.html
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом - РИА Новости, 11.03.2025
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом
Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в МЖД. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:52:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
москва
происшествия
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в МЖД. "В настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим", — говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
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москва, происшествия, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом

Движение поездов на станции Домодедово осуществляется с увеличенным интервалом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в МЖД.
"В настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим", — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
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МоскваПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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