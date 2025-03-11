https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224465.html

Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом

Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом - РИА Новости, 11.03.2025

Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом

Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в МЖД. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:52:00+03:00

2025-03-11T07:52:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

москва

происшествия

московская область (подмосковье)

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в МЖД. "В настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим", — говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.

https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html

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Дарья Буймова

москва, происшествия, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье