https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004224465.html
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом - РИА Новости, 11.03.2025
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом
Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в МЖД. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:52:00+03:00
2025-03-11T07:52:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
москва
происшествия
московская область (подмосковье)
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982814791_0:206:3276:2048_1920x0_80_0_0_475fb7f0c2760642c0cf8cfca8fbac30.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) осуществляется с увеличенным интервалом, сообщили в МЖД. "В настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим", — говорится в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
https://ria.ru/20250311/pozhar-2004221943.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982814791_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_c2807f37c2d0e85bc4904947035fc4dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московская область (подмосковье), сергей собянин, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Поезда на станции Домодедово идут с увеличенным интервалом
Движение поездов на станции Домодедово осуществляется с увеличенным интервалом