https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004215080.html

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:53:00+03:00

2025-03-11T04:53:00+03:00

2025-03-11T06:05:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 4.40 мск введены также в московском аэропорту Домодедово", - написал он.Ранее он сообщал об ограничениях в работе аэропорта Жуковский.

https://ria.ru/20250311/aeroport-2004214979.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность