https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004215080.html
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:53:00+03:00
2025-03-11T04:53:00+03:00
2025-03-11T06:05:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Домодедово, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 4.40 мск введены также в московском аэропорту Домодедово", - написал он.Ранее он сообщал об ограничениях в работе аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20250311/aeroport-2004214979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты