https://ria.ru/20250311/dispantserizatsiya-2004322425.html
Глава Хабаровского края поручил повысить эффективность диспансеризации
Глава Хабаровского края поручил повысить эффективность диспансеризации - РИА Новости, 11.03.2025
Глава Хабаровского края поручил повысить эффективность диспансеризации
В Хабаровском крае поручено сделать диспансеризацию населения массовой и повысить эффективность обследований, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T14:32:00+03:00
2025-03-11T14:32:00+03:00
2025-03-11T14:32:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае поручено сделать диспансеризацию населения массовой и повысить эффективность обследований, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Сделать диспансеризацию и профосмотры не просто максимально массовыми, но и повысить эффективность обследований - задача, которую я ставлю нашему минздраву. Своевременное выявление заболеваний даёт больше шансов на выздоровление, поэтому этот вопрос я вынес на аппаратное заседание с членами правительства Хабаровского края", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" профосмотры и диспансеризацию прошли более 1 миллиона жителей Хабаровского края, включая 285,5 тысячи детей. "Несмотря на выезды мобильных врачебных бригад, остаются сложности с медобследованием в отдалённых территориях. Надо шире использовать возможности телемедицины. К концу года планируем создать в Хабаровском крае референс-центр, который будет специализироваться на дистанционной диагностике", - указал Демешин. Он отметил, что особое внимание необходимо уделить репродуктивному здоровью жителей региона. При диспансеризации и профилактических осмотрах это должно стать дополнительным блоком для мужчин и женщин от 18 до 49 лет, пояснил губернатор. "Мы должны помогать людям, желающим завести детей. Эту задачу поставил президент на последнем заседании Госсовета, и она для нас сейчас является важнейшей", - заключил глава края. По данным министра здравоохранения края Станислава Мальцева, диспансеризация – ключевой инструмент для раннего выявления хронических заболеваний, основных причин смертности и инвалидности. В 2024 году по результатам обследований у 5119 человек выявлены болезни системы кровообращения, у 82 – злокачественные новообразования. Все пациенты поставлены на диспансерный учет и получают необходимое лечение. Как сообщает правительство региона, для жителей труднодоступных и удаленных районов края профилактические осмотры и диспансеризация организованы с помощью мобильных врачебных бригад, в том числе теплохода "Здоровье", медицинского поезда "Святой Пантелеймон". Так, в 2024 году осуществлено 694 выезда мобильных врачебных бригад, осмотрено более 60 тысяч пациентов, им проведено более 32 тысяч диагностических лабораторных и инструментальных исследований. Чтобы большую часть исследований люди могли проходить на месте, продолжается дальнейшее "насыщение" медучреждений современным оборудованием и специалистами первичного звена здравоохранения. В прошлом году введено почти 1,5 тысячи единиц нового оборудования. Доступность КТ-исследований на душу населения в два раза выше, чем в среднем по стране, заверил министр здравоохранения региона. Всеобщая бесплатная диспансеризация проводится в России с 2013 года по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Пройти обследование своего организма можно в поликлиниках, фельдшерских и мобильных пунктах, центрах здоровья.
https://ria.ru/20250310/natsproekt-2004000135.html
https://ria.ru/20250224/demeshin-2001224148.html
https://ria.ru/20250206/samolety-1997651947.html
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хабаровский край, здоровье - общество, россия, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Демешин
Глава Хабаровского края поручил повысить эффективность диспансеризации
Демешин: в Хабаровском крае поручено повысить эффективность диспансеризации
ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае поручено сделать диспансеризацию населения массовой и повысить эффективность обследований, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Сделать диспансеризацию и профосмотры не просто максимально массовыми, но и повысить эффективность обследований - задача, которую я ставлю нашему минздраву. Своевременное выявление заболеваний даёт больше шансов на выздоровление, поэтому этот вопрос я вынес на аппаратное заседание с членами правительства Хабаровского края", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что в прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" профосмотры и диспансеризацию прошли более 1 миллиона жителей Хабаровского края, включая 285,5 тысячи детей.
"Несмотря на выезды мобильных врачебных бригад, остаются сложности с медобследованием в отдалённых территориях. Надо шире использовать возможности телемедицины. К концу года планируем создать в Хабаровском крае референс-центр, который будет специализироваться на дистанционной диагностике", - указал Демешин.
Он отметил, что особое внимание необходимо уделить репродуктивному здоровью жителей региона. При диспансеризации и профилактических осмотрах это должно стать дополнительным блоком для мужчин и женщин от 18 до 49 лет, пояснил губернатор.
"Мы должны помогать людям, желающим завести детей. Эту задачу поставил президент на последнем заседании Госсовета, и она для нас сейчас является важнейшей", - заключил глава края.
По данным министра здравоохранения края Станислава Мальцева, диспансеризация – ключевой инструмент для раннего выявления хронических заболеваний, основных причин смертности и инвалидности. В 2024 году по результатам обследований у 5119 человек выявлены болезни системы кровообращения, у 82 – злокачественные новообразования. Все пациенты поставлены на диспансерный учет и получают необходимое лечение.
Как сообщает правительство региона, для жителей труднодоступных и удаленных районов края профилактические осмотры и диспансеризация организованы с помощью мобильных врачебных бригад, в том числе теплохода "Здоровье", медицинского поезда "Святой Пантелеймон". Так, в 2024 году осуществлено 694 выезда мобильных врачебных бригад, осмотрено более 60 тысяч пациентов, им проведено более 32 тысяч диагностических лабораторных и инструментальных исследований.
Чтобы большую часть исследований люди могли проходить на месте, продолжается дальнейшее "насыщение" медучреждений современным оборудованием и специалистами первичного звена здравоохранения. В прошлом году введено почти 1,5 тысячи единиц нового оборудования. Доступность КТ-исследований на душу населения в два раза выше, чем в среднем по стране, заверил министр здравоохранения региона.
Всеобщая бесплатная диспансеризация проводится в России с 2013 года по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Пройти обследование своего организма можно в поликлиниках, фельдшерских и мобильных пунктах, центрах здоровья.