https://ria.ru/20250311/dietolog-2004210882.html
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете - РИА Новости, 11.03.2025
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете
Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:17:00+03:00
2025-03-11T03:17:00+03:00
2025-03-11T13:32:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96464/96/964649611_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f13172d06fa8f416e2e70e9a4137249.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Лучший вариант ужина в данном случае — это овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и белковая часть: птица или рыба", — сказала Волкова. Завтракать врач рекомендует сразу после пробуждения, чтобы исключить повышенный аппетит в течение дня. В состав полноценного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.
https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96464/96/964649611_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_2000a6ddba409902b0be72a608fe617f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете
Диетолог Волкова советует при диабете есть на ужин овощи с растительным маслом
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Лучший вариант ужина в данном случае — это овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и белковая часть: птица или рыба", — сказала Волкова.
Завтракать врач рекомендует сразу после пробуждения, чтобы исключить повышенный аппетит в течение дня. В состав полноценного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.