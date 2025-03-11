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Врач назвала лучший вариант ужина при диабете - РИА Новости, 11.03.2025
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03:17 11.03.2025 (обновлено: 13:32 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/dietolog-2004210882.html
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете - РИА Новости, 11.03.2025
Врач назвала лучший вариант ужина при диабете
Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T03:17:00+03:00
2025-03-11T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Лучший вариант ужина в данном случае — это овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и белковая часть: птица или рыба", — сказала Волкова. Завтракать врач рекомендует сразу после пробуждения, чтобы исключить повышенный аппетит в течение дня. В состав полноценного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.
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Врач назвала лучший вариант ужина при диабете

Диетолог Волкова советует при диабете есть на ужин овощи с растительным маслом

© Flickr / Martin CathraeОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Flickr / Martin Cathrae
Овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Лучший вариант ужина в данном случае — это овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и белковая часть: птица или рыба", — сказала Волкова.
Завтракать врач рекомендует сразу после пробуждения, чтобы исключить повышенный аппетит в течение дня. В состав полноценного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.
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