https://ria.ru/20250311/dietolog-2004210882.html

Врач назвала лучший вариант ужина при диабете

Врач назвала лучший вариант ужина при диабете - РИА Новости, 11.03.2025

Врач назвала лучший вариант ужина при диабете

Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T03:17:00+03:00

2025-03-11T03:17:00+03:00

2025-03-11T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Лучший вариант ужина в данном случае — это овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и белковая часть: птица или рыба", — сказала Волкова. Завтракать врач рекомендует сразу после пробуждения, чтобы исключить повышенный аппетит в течение дня. В состав полноценного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.

https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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