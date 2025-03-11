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Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:41 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/desantniki-2004427842.html
Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ
Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ
Путь десантников из Улан-Удэ 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующих в составе группировки войск "Север", по газовой трубе в тыл ВСУ... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T23:41:00+03:00
2025-03-11T23:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
улан-удэ
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Путь десантников из Улан-Удэ 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующих в составе группировки войск "Север", по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей занял более суток в один конец, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Обрез". "Мы зашли в начало трубы в шесть часов вечера. В одну сторону мы прошли за полтора суток, и обратно возвращались тоже полтора суток. Очень долгое время по этой причине, потому что здесь еще есть кислород, а там в некоторых местах плохо дышать", - сказал "Обрез". Он отметил, что при доставке боеприпасов и продуктов использовали электрические тележки. "Тяжело ходить (внутри трубы - ред.), потому что она высотой метр сорок, и ты в полный рост не встанешь, а постоянно находишься в наклоненном состоянии", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что по пути следования в трубе имеются несколько мест для отдыха с доступом кислорода, где военнослужащие могут передохнуть и продолжить движение. Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.
https://ria.ru/20250311/truba-2004377017.html
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суджа
улан-удэ
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суджа, улан-удэ, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Улан-Удэ, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ

"Обрез": путь десантников из Улан-Удэ в тыл ВСУ занял более суток в один конец

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Путь десантников из Улан-Удэ 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующих в составе группировки войск "Север", по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей занял более суток в один конец, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Обрез".
«
"Мы зашли в начало трубы в шесть часов вечера. В одну сторону мы прошли за полтора суток, и обратно возвращались тоже полтора суток. Очень долгое время по этой причине, потому что здесь еще есть кислород, а там в некоторых местах плохо дышать", - сказал "Обрез".
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Он отметил, что при доставке боеприпасов и продуктов использовали электрические тележки.
«
"Тяжело ходить (внутри трубы - ред.), потому что она высотой метр сорок, и ты в полный рост не встанешь, а постоянно находишься в наклоненном состоянии", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что по пути следования в трубе имеются несколько мест для отдыха с доступом кислорода, где военнослужащие могут передохнуть и продолжить движение.
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.
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