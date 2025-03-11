https://ria.ru/20250311/desantniki-2004427842.html

Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ

Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ

Путь десантников из Улан-Удэ 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующих в составе группировки войск "Север", по газовой трубе в тыл ВСУ... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T23:41:00+03:00

2025-03-11T23:41:00+03:00

2025-03-11T23:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

улан-удэ

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004276664_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5a5811d77b0fae0d96128284bf1c6fc8.jpg

КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Путь десантников из Улан-Удэ 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующих в составе группировки войск "Север", по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей занял более суток в один конец, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Обрез". "Мы зашли в начало трубы в шесть часов вечера. В одну сторону мы прошли за полтора суток, и обратно возвращались тоже полтора суток. Очень долгое время по этой причине, потому что здесь еще есть кислород, а там в некоторых местах плохо дышать", - сказал "Обрез". Он отметил, что при доставке боеприпасов и продуктов использовали электрические тележки. "Тяжело ходить (внутри трубы - ред.), потому что она высотой метр сорок, и ты в полный рост не встанешь, а постоянно находишься в наклоненном состоянии", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что по пути следования в трубе имеются несколько мест для отдыха с доступом кислорода, где военнослужащие могут передохнуть и продолжить движение. Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.

https://ria.ru/20250311/truba-2004377017.html

https://ria.ru/20250311/putin-2004401249.html

суджа

улан-удэ

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суджа, улан-удэ, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии