Штурмовик рассказал, как десантники прошли по газовой трубе в тыл ВСУ
"Обрез": путь десантников из Улан-Удэ в тыл ВСУ занял более суток в один конец
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Путь десантников из Улан-Удэ 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующих в составе группировки войск "Север", по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей занял более суток в один конец, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Обрез".
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"Мы зашли в начало трубы в шесть часов вечера. В одну сторону мы прошли за полтора суток, и обратно возвращались тоже полтора суток. Очень долгое время по этой причине, потому что здесь еще есть кислород, а там в некоторых местах плохо дышать", - сказал "Обрез".
Он отметил, что при доставке боеприпасов и продуктов использовали электрические тележки.
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"Тяжело ходить (внутри трубы - ред.), потому что она высотой метр сорок, и ты в полный рост не встанешь, а постоянно находишься в наклоненном состоянии", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что по пути следования в трубе имеются несколько мест для отдыха с доступом кислорода, где военнослужащие могут передохнуть и продолжить движение.
Ранее в Добровольческом корпусе РИА Новости заявили об освобождении промышленной зоны Суджи в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу - в операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой Аида спецназа "Ахмат". Масштабная общевойсковая операция в Курской области после разгрома ВСУ с выходом им в тыл продолжается.