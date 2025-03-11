https://ria.ru/20250311/delegatsija-2004307992.html

СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины

СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025

СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины

Американская делегация задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T13:48:00+03:00

2025-03-11T13:48:00+03:00

2025-03-11T13:48:00+03:00

в мире

украина

саудовская аравия

сша

марко рубио

майк уолтц

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Американская делегация задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". МИД Украины ранее во вторник сообщил, что встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии. "Начало (встречи – ред.) задержали из-за опоздания американской делегации. В сети уже появились первые кадры со встречи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004209556.html

украина

саудовская аравия

сша

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в мире, украина, саудовская аравия, сша, марко рубио, майк уолтц, владимир зеленский