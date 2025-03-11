Рейтинг@Mail.ru
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/delegatsija-2004307992.html
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины
Американская делегация задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:48:00+03:00
2025-03-11T13:48:00+03:00
в мире
украина
саудовская аравия
сша
марко рубио
майк уолтц
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8955cd02cde1ea961379d881ebe77db1.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Американская делегация задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". МИД Украины ранее во вторник сообщил, что встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии. "Начало (встречи – ред.) задержали из-за опоздания американской делегации. В сети уже появились первые кадры со встречи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004209556.html
украина
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_31:298:2364:2047_1920x0_80_0_0_fd9df6975a0c7d202655603d3f4339f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, саудовская аравия, сша, марко рубио, майк уолтц, владимир зеленский
В мире, Украина, Саудовская Аравия, США, Марко Рубио, Майк Уолтц, Владимир Зеленский
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины

Делегация США опоздала на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии
Встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Американская делегация задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
МИД Украины ранее во вторник сообщил, что встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии.
"Начало (встречи – ред.) задержали из-за опоздания американской делегации. В сети уже появились первые кадры со встречи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На переговорах в Саудовской Аравии Зеленского не будет, заявил Рубио
02:44
 
В миреУкраинаСаудовская АравияСШАМарко РубиоМайк УолтцВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала