https://ria.ru/20250311/delegatsija-2004307992.html
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины - РИА Новости, 11.03.2025
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины
Американская делегация задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T13:48:00+03:00
2025-03-11T13:48:00+03:00
2025-03-11T13:48:00+03:00
в мире
украина
саудовская аравия
сша
марко рубио
майк уолтц
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8955cd02cde1ea961379d881ebe77db1.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Американская делегация задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". МИД Украины ранее во вторник сообщил, что встреча украинской делегации с представителями США начинается в Саудовской Аравии. "Начало (встречи – ред.) задержали из-за опоздания американской делегации. В сети уже появились первые кадры со встречи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Ранее в госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц во вторник встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004209556.html
украина
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004305595_31:298:2364:2047_1920x0_80_0_0_fd9df6975a0c7d202655603d3f4339f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, саудовская аравия, сша, марко рубио, майк уолтц, владимир зеленский
В мире, Украина, Саудовская Аравия, США, Марко Рубио, Майк Уолтц, Владимир Зеленский
СМИ: делегация США задержалась на встречу с представителями Украины
Делегация США опоздала на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии