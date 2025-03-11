https://ria.ru/20250311/covid-19-2004102090.html

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2025

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19

COVID-19 – новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2; зооантропонозное респираторное заболевание. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T00:31:00+03:00

2025-03-11T00:31:00+03:00

2025-03-11T00:32:00+03:00

справки

коронавирус covid-19

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COVID-19 – новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2; зооантропонозное респираторное заболевание.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов, на котором продавались также овощи и даже мясо диких животных. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться людям. Позже заболевание получило официальное название COVID-19. Международный комитет по таксономии вирусов присвоил возбудителю название SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2).11 января 2020 года в Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса, а 20 января китайские специалисты сообщили, что новый коронавирус передается от человека к человеку. Было установлено, что коронавирус нового типа COVID-19 является респираторным вирусом, который передается двумя способами: воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании; контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. Большинство людей, инфицированных вирусом, испытывают легкие и умеренные симптомы респираторного заболевания и выздоравливают без необходимости специального лечения. При этом у некоторых людей заболевание протекает в тяжелой форме, требующей медицинского вмешательства. Тяжелая форма заболевания чаще развивается у пожилых людей и лиц с фоновыми патологиями, в частности сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными, онкологическими заболеваниями и диабетом. Риск заражения COVID-19, тяжелого течения болезни или смерти от нее угрожает любому человеку независимо от возраста.Вирус распространялся достаточно быстро, охватывая все большее число стран, поражая огромное количество населения. На заседании комитета по чрезвычайным ситуациям 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение объявить возникшую вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения. 11 марта 2020 года, когда общее количество заражений COVID-19 в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Чтобы сдержать распространение неизученного вируса, были приняты беспрецедентные меры: начиная с марта 2020 года, страны мира одна за другой закрывали границы, прекращали авиа- и морское пассажирское сообщение и были вынуждены вводить тотальные локдауны – закрывать магазины, бары, рестораны, музеи, театры, места досуга, останавливать работу транспорта, переводить сотрудников на удаленную работу и серьезно ограничивать передвижение по городам.В большинстве государств были закрыты для посещения все образовательные учреждения. Обучение перешло в онлайн-формат. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар и по спорту: почти все значимые события были отменены, атлеты вынужденно тренировались дома, а организаторы соревнований решали, на какой срок их перенести. В этих условиях видеоконференции позволяли решать и политические, и деловые вопросы. Введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничения привели к снижению заболеваемости в ряде стран. В мае 2020 года там постепенно начали ослаблять ограничительные меры, однако это спровоцировало вторую волну заболеваемости коронавирусом в мире, которая началась в июле. К концу 2020 года пандемия затронула все континенты, даже в Антарктиде COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной станции. Негативную роль в развитии заболеваемости COVID-19 сыграли новые штаммы коронавируса. По словам доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, на середину февраля 2021 года было известно о примерно 40 тысяч вариантов коронавируса, но только часть из них получила распространение. В настоящее время вирус продолжает мутировать: примерно каждые шесть месяцев происходит смена генетического варианта – появляются новые штаммы, и более агрессивные, более заразные вытесняют предыдущие.В современной науке на данный момент нет единого мнения о происхождении коронавируса. Так, в августе 2024 года главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар заявлял, что приоритетной является версия о естественном происхождении COVID-19. При этом специально созданная комиссия журнала The Lancet в сентябре 2022 года не исключала, что к появлению вируса могут быть причастны американские ученые. В докладе на эту тему отмечалось, что Соединенные Штаты с самого начала препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных SARS-CoV-2.В декабре 2024 года Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей.Законодатели приводят пять аргументов в пользу своей позиции, отмечая, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения.Кроме того, конгрессмены указали на наличие в Ухане ведущей исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS, которая, согласно утверждению законодателей, имеет историю исследований при "неадекватных уровнях биологической безопасности".Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очевидных данных, доказывающих лабораторное происхождение COVID-19, нет.По данным ВОЗ на январь 2025 всего в мире было выявлено более 777,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более семи миллионов человек скончались. ВОЗ отмечает, что реальная численность умерших в несколько раз больше и составляет не менее 20 миллионов человек. По данным Росстата, в России от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 2020 году скончалось 144,7 тысячи человек, в 2021 году – 465,5 тысячи человек, в 2022 году – 139,3 тысячи человек.Пандемия COVID-19 вызвала серьезные экономические потрясения. В 2020 году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер мировая экономика сократилась на 4,3% – это самое резкое сокращение производства со времен Великой депрессии. По оценкам экспертов ООН, пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие европейские страны и некоторые штаты США приняли строгие карантинные меры в начале пандемии. Росстат оценивал падение ВВП России в 2020 году в 2,7%. По прогнозу МВФ, глобальные экономические потери из-за пандемии COVID-19 достигнут порядка 12,5 триллиона долларов на конец 2024 года. Отмечается, что эти оценки включают только прямые экономические потери. Они не учитывают экономические последствия преждевременной смерти, ухудшения здоровья (включая психическое здоровье), снижения качества жизни и ухудшения человеческого капитала, вызванного потерей рабочих мест и закрытием школ. Каждый из этих факторов увеличил стоимость пандемии на триллионы долларовВ декабре 2021 года Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк заявили в совместном отчете, что более полумиллиарда человек во всем мире оказались в крайней нищете из-за увеличения расходов на здравоохранение во время пандемии коронавируса.Пандемия вызвала серьезные социальные потрясения, приведя к закрытию границ, введению ограничений на передвижение, закрытию школ и страданиям миллионов людей от одиночества, изоляции, тревоги и депрессии.Пандемия COVID-19 обнажила и усугубила политические разногласия внутри стран и между ними. Благодаря потоку ложных слухов и дезинформации она подорвала доверие между людьми, правительствами и институтами.В работе систем здравоохранения произошли серьезные сбои, миллионы людей остались без доступа к основным медико-санитарным услугам.Всего за два года пандемия свела на нет почти десятилетний прогресс в увеличении ожидаемой продолжительности жизни. В период 2019-2021 годов во всем мире показатель ожидаемой продолжительности жизни снизился на 1,8 года и составил 71,4 года (то есть вернулся к уровню 2012 года). В наибольшей степени пострадали регионы ВОЗ стран Америки и Юго-Восточной Азии, в которых в период 2019-2021 годах ожидаемая продолжительность жизни сократилась примерно на 3 года, а ожидаемая продолжительность здоровой жизни — на 2,5 года. Коронавирусная инфекция COVID-19 быстро стала одной из ведущих причин смерти и занимала третье место среди самых распространенных причин смерти в мире в 2020 году и второе место в 2021 году.Правительствами стран были приняты краткосрочные меры реагирования на пандемию, которые носили в высшей степени оперативный и всесторонний характер. Среди примеров – масштабные программы прямой поддержки доходов, моратории на погашение задолженности и программы скупки активов центральными банками. Эти программы сильно различались по масштабу и охвату, в известной мере потому, что многим странам с низким уровнем дохода приходилось прилагать огромные усилия для мобилизации ресурсов ввиду ограниченности их доступа к кредитным рынкам и высокого уровня государственного долга, накопленного до кризиса. Вследствие этого практически во всех странах с высоким уровнем дохода масштаб антикризисных налогово-бюджетных мер, выраженный в процентах от валового внутреннего продукта, был велик, а практически во всех странах с низким уровнем дохода – мал, либо такие меры полностью отсутствовали.Президент России Владимир Путин в сентября 2021 года заявил, что Россия направила порядка 3 триллионов рублей (более 4,5% ВВП) на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми.В рамках реагирования на вспышку ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом. Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса. В августе 2020 года "Спутник V", созданный в Центре имени Гамалеи, получил регистрационное свидетельство. В октябре того же года зарегистрировали вторую российскую вакцину, разработанную на базе научного центра "Вектор", а в феврале 2021 года – третью российскую вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Чумакова ("Ковивак"), в мае 2021 года была зарегистрирована однокомпонентная вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт", в ноябре 2021 года – вакцина для подростков "Спутник М".В марте 2022 года была зарегистрирована вакцина против коронавируса "Конвасэл", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства.В апреле 2022 года Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную форму вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). В июле 2022 года была зарегистрирована назальная вакцина от COVID-19 "Салнавак" компании "Генериум". 31 декабря 2020 года американо-германская вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 стала первой с момента начала вспышки заболевания допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях. В декабре 2020 года стартовала кампания по вакцинации населения в России, затем началась массовая, активная иммунизация и в других странах мира. По данным ВОЗ на 31 декабря 2023 года, 67% людей во всем мире получили полную первичную серию вакцины от COVID-19, всего же было введено 13,6 миллиарда доз. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в январе 2022 года сообщал, что в России уже 70% взрослого населения сделали прививку от SARS-CoV-2. 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за пандемии COVID-19.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесу отметил, что это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой здоровью. "Этот вирус здесь надолго. Он все еще убивает, и он все еще меняется. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности", — предупредил глава ВОЗ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, коронавирус covid-19