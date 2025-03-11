https://ria.ru/20250311/chernogolovka-2004294071.html
Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный беспилотник
Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный беспилотник - РИА Новости, 11.03.2025
Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный беспилотник
Практически целый ударный беспилотник самолетного типа с неразорвавшимся боеприпасом обнаружен возле жилого дома в Черноголовке Ногинского района Московской... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T12:49:00+03:00
2025-03-11T12:49:00+03:00
2025-03-11T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Практически целый ударный беспилотник самолетного типа с неразорвавшимся боеприпасом обнаружен возле жилого дома в Черноголовке Ногинского района Московской области, место опасной находки оцеплено, с БПЛА работают взрывотехники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Рядом с жилым домом в Черноголовке найден практически целый ударный БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства. По его словам, к дрону скотчем примотано взрывное устройство, которое при падении не сработало. "Место оцеплено, работают спецслужбы, пока не вывезли", - заключил собеседник агентства. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". Массированная атака беспилотников на Россию и столичный регион была предпринята в день визита в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Она заявила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима. Также на 11 марта запланированы переговоры делегаций Украины и США в Джидде в Саудовской Аравии и встреча главнокомандующих армиями стран ЕС в Париже.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004289558.html
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971733710.html
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москва, россия, московская область (подмосковье), феридун синирлиоглу, мария захарова, обсе, вооруженные силы украины, евросоюз, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Феридун Синирлиоглу, Мария Захарова, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный беспилотник
Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный беспилотник самолетного типа