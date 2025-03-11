https://ria.ru/20250311/britaniya-2004207324.html

Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены

Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены - РИА Новости, 11.03.2025

Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены

Британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего без вести члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза, оба судна на данный момент... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:56:00+03:00

2025-03-11T01:56:00+03:00

2025-03-11T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего без вести члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза, оба судна на данный момент продолжают гореть, сообщил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон, слова которого приводит телеканал Sky News."Один член экипажа (грузового судна - ред.) Solong остается пропавшим без вести. К сожалению, после интенсивных поисков пропавшего члена экипажа его так и не нашли, и поиски прекращены", - заявил Аткинсон.При этом 36 членов экипажей были доставлены на берег, одного пришлось госпитализировать.Аткинсон добавил, что оба судна продолжают гореть, а самолеты береговой охраны следят за ситуацией.В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим.Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.

https://ria.ru/20250311/tanker-2004207415.html

https://ria.ru/20250310/tanker-2004172705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания