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Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены - РИА Новости, 11.03.2025
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01:56 11.03.2025 (обновлено: 09:16 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/britaniya-2004207324.html
Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены
Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены - РИА Новости, 11.03.2025
Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены
Британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего без вести члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза, оба судна на данный момент... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:56:00+03:00
2025-03-11T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего без вести члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза, оба судна на данный момент продолжают гореть, сообщил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон, слова которого приводит телеканал Sky News."Один член экипажа (грузового судна - ред.) Solong остается пропавшим без вести. К сожалению, после интенсивных поисков пропавшего члена экипажа его так и не нашли, и поиски прекращены", - заявил Аткинсон.При этом 36 членов экипажей были доставлены на берег, одного пришлось госпитализировать.Аткинсон добавил, что оба судна продолжают гореть, а самолеты береговой охраны следят за ситуацией.В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим.Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
https://ria.ru/20250311/tanker-2004207415.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Поиски пропавшего моряка после столкновения судов в Британии прекращены

Британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего при столкновении судов

© Getty Images / Lee WhitakerМесто столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 10 марта 2025
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 10 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / Lee Whitaker
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 10 марта 2025
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего без вести члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза, оба судна на данный момент продолжают гореть, сообщил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон, слова которого приводит телеканал Sky News.
"Один член экипажа (грузового судна - ред.) Solong остается пропавшим без вести. К сожалению, после интенсивных поисков пропавшего члена экипажа его так и не нашли, и поиски прекращены", - заявил Аткинсон.
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При этом 36 членов экипажей были доставлены на берег, одного пришлось госпитализировать.
Аткинсон добавил, что оба судна продолжают гореть, а самолеты береговой охраны следят за ситуацией.
В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим.
Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
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