В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов
Sky News: капитана одного из столкнувшихся в Великобритании судов задержали
Британская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан капитан одного из судов, столкнувшихся в Британии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании-владельца судна.
Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов.
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"Подтверждено, что 59-летний мужчина, задержанный по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением, - капитан контейнеровоза Solong", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на заявление компании-владельца судна Ernst Russ.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Как заявил во вторник Кейн, пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Во вторник британская береговая охрана сообщала, что пожар на борту Solong продолжается, а на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. Вокруг судов была установлена ограничительная зона в 1 километр. Сообщалось, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера и дрейфует в южном направлении.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Компания-владелец сухогруза Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.