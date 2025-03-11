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В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов - РИА Новости, 11.03.2025
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21:31 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/britanija-2004415538.html
В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов
В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов - РИА Новости, 11.03.2025
В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов
По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан капитан одного из судов, столкнувшихся в Британии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:31:00+03:00
2025-03-11T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан капитан одного из судов, столкнувшихся в Британии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании-владельца судна. Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. "Подтверждено, что 59-летний мужчина, задержанный по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением, - капитан контейнеровоза Solong", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на заявление компании-владельца судна Ernst Russ. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Как заявил во вторник Кейн, пропавший моряк, скорее всего, погиб. Во вторник британская береговая охрана сообщала, что пожар на борту Solong продолжается, а на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. Вокруг судов была установлена ограничительная зона в 1 километр. Сообщалось, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера и дрейфует в южном направлении. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Компания-владелец сухогруза Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
https://ria.ru/20250311/tanker-2004355655.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Британии задержали капитана одного из столкнувшихся судов

Sky News: капитана одного из столкнувшихся в Великобритании судов задержали

© Flickr / jonathanb1989Британская полиция
Британская полиция - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Flickr / jonathanb1989
Британская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан капитан одного из судов, столкнувшихся в Британии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании-владельца судна.
Ранее полиция Хамберсайда сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер
Вчера, 16:11
«
"Подтверждено, что 59-летний мужчина, задержанный по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением, - капитан контейнеровоза Solong", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на заявление компании-владельца судна Ernst Russ.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Как заявил во вторник Кейн, пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Во вторник британская береговая охрана сообщала, что пожар на борту Solong продолжается, а на борту Stena Immaculate значительно уменьшился. Вокруг судов была установлена ограничительная зона в 1 километр. Сообщалось, что контейнеровоз в понедельник вечером отделился от танкера и дрейфует в южном направлении.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Компания-владелец сухогруза Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 10 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Грузовое судно и танкер получили повреждения в результате столкновения
10 марта, 22:55
 
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