https://ria.ru/20250311/bpla-2004225490.html
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 11.03.2025
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС РФ сообщило об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами в Татарстане. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:02:00+03:00
2025-03-11T08:02:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
атака беспилотников на москву и подмосковье
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КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами в Татарстане."На территории Республики Татарстан с 06.30 (совпадает с мск - ред.) объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в приложении МЧС России.
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россия
республика татарстан (татарстан)
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС: в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников