https://ria.ru/20250311/bpla-2004225490.html

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 11.03.2025

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников

МЧС РФ сообщило об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами в Татарстане. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:02:00+03:00

2025-03-11T08:02:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

атака беспилотников на москву и подмосковье

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КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами в Татарстане."На территории Республики Татарстан с 06.30 (совпадает с мск - ред.) объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в приложении МЧС России.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье