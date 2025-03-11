https://ria.ru/20250311/artyukhov-2004418385.html

Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей

Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей - РИА Новости, 11.03.2025

Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил передовой опыт региона по поддержке семей с детьми на совещании по организации работы... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T21:57:00+03:00

2025-03-11T21:57:00+03:00

2025-03-11T21:58:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

общество

россия

ямал

дмитрий артюхов

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил передовой опыт региона по поддержке семей с детьми на совещании по организации работы Совета по демографии при президенте РФ, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Материальная поддержка – это одно из направлений работы. При этом демографический вопрос важно решать комплексно: более 100 инициатив в сферах образования, медицины, соцзащиты и спорта легли в основу межведомственной программы "Ямал – лучшая территория детства", и мы продолжим работу в этом направлении. Потому что счастливая семья, в которой растут дети, – это важнейшая задача всей государственной политики", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава Ямала, который также является главой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", отметил, что в ЯНАО предусмотрен комплексный перечень из 30 социальных мер поддержки для детей и родителей. Так, в дополнение к федеральному маткапиталу при рождении второго ребенка предусмотрен региональный – в 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующих детей полагается полмиллиона, что является одной из самых больших сумм в стране. Среди мер поддержки есть и уникальные – округ первым в стране начал обеспечивать тундровиков чумовым капиталом, с начала 2025 года он выдается при рождении второго малыша. Помимо этого, предусмотрена льготная фиксированная стоимость билетов на перелеты, а в 2024 году при рождении ребенка начали выдавать сертификаты на фотосессии для новорожденных. Артюхов также добавил, что для большей уверенности в завтрашнем дне с начала 2025 года на Ямале заработала новая программа для молодых пар: при рождении первого ребенка маме в возрасте до 30 лет полагается выплата на улучшение жилищных условий в 3 миллиона рублей, супругам до 35 лет при рождении ребенка перечислят 1,5 миллиона. При рождении двух и более детей одновременно выплата удваивается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ямал, дмитрий артюхов, москва