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Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей - РИА Новости, 11.03.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:57 11.03.2025 (обновлено: 21:58 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/artyukhov-2004418385.html
Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей
Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей - РИА Новости, 11.03.2025
Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил передовой опыт региона по поддержке семей с детьми на совещании по организации работы... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T21:57:00+03:00
2025-03-11T21:58:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
общество
россия
ямал
дмитрий артюхов
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил передовой опыт региона по поддержке семей с детьми на совещании по организации работы Совета по демографии при президенте РФ, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Материальная поддержка – это одно из направлений работы. При этом демографический вопрос важно решать комплексно: более 100 инициатив в сферах образования, медицины, соцзащиты и спорта легли в основу межведомственной программы "Ямал – лучшая территория детства", и мы продолжим работу в этом направлении. Потому что счастливая семья, в которой растут дети, – это важнейшая задача всей государственной политики", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Глава Ямала, который также является главой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", отметил, что в ЯНАО предусмотрен комплексный перечень из 30 социальных мер поддержки для детей и родителей. Так, в дополнение к федеральному маткапиталу при рождении второго ребенка предусмотрен региональный – в 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующих детей полагается полмиллиона, что является одной из самых больших сумм в стране. Среди мер поддержки есть и уникальные – округ первым в стране начал обеспечивать тундровиков чумовым капиталом, с начала 2025 года он выдается при рождении второго малыша. Помимо этого, предусмотрена льготная фиксированная стоимость билетов на перелеты, а в 2024 году при рождении ребенка начали выдавать сертификаты на фотосессии для новорожденных. Артюхов также добавил, что для большей уверенности в завтрашнем дне с начала 2025 года на Ямале заработала новая программа для молодых пар: при рождении первого ребенка маме в возрасте до 30 лет полагается выплата на улучшение жилищных условий в 3 миллиона рублей, супругам до 35 лет при рождении ребенка перечислят 1,5 миллиона. При рождении двух и более детей одновременно выплата удваивается.
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общество, россия, ямал, дмитрий артюхов, москва
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Россия, Ямал, Дмитрий Артюхов, Москва
Глава Ямала представил в Москве опыт региона по поддержке семей

Артюхов представил в Москве опыт Ямала по поддержке семей с детьми

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил передовой опыт региона по поддержке семей с детьми на совещании по организации работы Совета по демографии при президенте РФ, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
«
"Материальная поддержка – это одно из направлений работы. При этом демографический вопрос важно решать комплексно: более 100 инициатив в сферах образования, медицины, соцзащиты и спорта легли в основу межведомственной программы "Ямал – лучшая территория детства", и мы продолжим работу в этом направлении. Потому что счастливая семья, в которой растут дети, – это важнейшая задача всей государственной политики", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Глава Ямала, который также является главой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", отметил, что в ЯНАО предусмотрен комплексный перечень из 30 социальных мер поддержки для детей и родителей. Так, в дополнение к федеральному маткапиталу при рождении второго ребенка предусмотрен региональный – в 150 тысяч рублей. При рождении третьего и последующих детей полагается полмиллиона, что является одной из самых больших сумм в стране.
Среди мер поддержки есть и уникальные – округ первым в стране начал обеспечивать тундровиков чумовым капиталом, с начала 2025 года он выдается при рождении второго малыша. Помимо этого, предусмотрена льготная фиксированная стоимость билетов на перелеты, а в 2024 году при рождении ребенка начали выдавать сертификаты на фотосессии для новорожденных.
Артюхов также добавил, что для большей уверенности в завтрашнем дне с начала 2025 года на Ямале заработала новая программа для молодых пар: при рождении первого ребенка маме в возрасте до 30 лет полагается выплата на улучшение жилищных условий в 3 миллиона рублей, супругам до 35 лет при рождении ребенка перечислят 1,5 миллиона. При рождении двух и более детей одновременно выплата удваивается.
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоРоссияЯмалДмитрий АртюховМосква
 
 
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