https://ria.ru/20250311/anokhin-2004404408.html
Анохин встретился с представителями Маланкарской православной церкви Индии
Анохин встретился с представителями Маланкарской православной церкви Индии - РИА Новости, 11.03.2025
Анохин встретился с представителями Маланкарской православной церкви Индии
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с представителями Маланкарской православной церкви Индии. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T19:53:00+03:00
2025-03-11T19:53:00+03:00
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смоленская область
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с представителями Маланкарской православной церкви Индии. В составе иностранной делегации в область прибыли митрополит Делийский Юханон Мар Деметриос, митрополит Куннамкуламский Геваргис Мар Юлиос и священник Ашвин Фернандис. В обсуждении участвовал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. "Побеседовали о героической истории и выдающемся культурном наследии региона, великих смолянах, которые прославили свою малую родину и Россию на весь мир. Рассказал, что Смоленщина – это земля патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которой Его Святейшество посвятил без малого четверть века своего созидательного служения", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Более 140 храмов восстановили в Смоленской области стараниями патриарха Московского и всея Руси Кирилла, также возрождено шесть монастырей, подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что стороны обсудили перспективные направления для сотрудничества. Так, индийская сторона заинтересовалась во взаимодействии в сфере образования. "В нашем регионе уже на протяжении 20 лет обучаются ребята из Индии. Сейчас в Смоленском государственном медицинском университет учатся почти 2200 студентов из дружественной страны. Все они вовлечены в общественную и культурную жизнь региона, с интересом изучают историю и культуру Смоленщины", – сказал глава региона Анохин поблагодарил гостей за визит в Смоленскую область.
https://ria.ru/20250310/kampus-2004186486.html
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василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин встретился с представителями Маланкарской православной церкви Индии
Губернатор Анохин встретился с членами Маланкарской православной церкви Индии
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с представителями Маланкарской православной церкви Индии.
В составе иностранной делегации в область прибыли митрополит Делийский Юханон Мар Деметриос, митрополит Куннамкуламский Геваргис Мар Юлиос и священник Ашвин Фернандис. В обсуждении участвовал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
"Побеседовали о героической истории и выдающемся культурном наследии региона, великих смолянах, которые прославили свою малую родину и Россию на весь мир. Рассказал, что Смоленщина – это земля патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которой Его Святейшество посвятил без малого четверть века своего созидательного служения", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Более 140 храмов восстановили в Смоленской области стараниями патриарха Московского и всея Руси Кирилла, также возрождено шесть монастырей, подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что стороны обсудили перспективные направления для сотрудничества. Так, индийская сторона заинтересовалась во взаимодействии в сфере образования.
"В нашем регионе уже на протяжении 20 лет обучаются ребята из Индии. Сейчас в Смоленском государственном медицинском университет учатся почти 2200 студентов из дружественной страны. Все они вовлечены в общественную и культурную жизнь региона, с интересом изучают историю и культуру Смоленщины", – сказал глава региона
Анохин поблагодарил гостей за визит в Смоленскую область.