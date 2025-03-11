https://ria.ru/20250311/aktivy-2004213012.html

Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ

Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025

Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ

Должностные лица ЕЦБ и центробанков стран — членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, сделают с замороженными российскими активами то, что... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:15:00+03:00

2025-03-11T04:15:00+03:00

2025-03-11T04:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Должностные лица ЕЦБ и центробанков стран — членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, сделают с замороженными российскими активами то, что им самим захочется, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудники финансовых регуляторов нескольких государств Евросоюза, в том числе Прибалтики, в частном порядке согласны с идеей изъятия активов России, против которой выступают в ЕЦБ. При этом, как отмечает издание, изменение американской политики по Европе принуждает ее страны активно искать дополнительные деньги на оборону."(Должностные лица ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны. — Прим. ред.) с неохотой признали, что политики, скорее всего, поступят так, как им заблагорассудится", — говорится в публикации. После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что жертвами такой политики стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.

https://ria.ru/20250309/frantsija-2003903452.html

https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, прибалтика, сергей лавров, евросоюз, европейский центральный банк, в мире