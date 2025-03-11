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Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
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04:15 11.03.2025 (обновлено: 04:57 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/aktivy-2004213012.html
Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ
Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2025
Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ
Должностные лица ЕЦБ и центробанков стран — членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, сделают с замороженными российскими активами то, что... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:15:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Должностные лица ЕЦБ и центробанков стран — членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, сделают с замороженными российскими активами то, что им самим захочется, пишет газета Politico со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудники финансовых регуляторов нескольких государств Евросоюза, в том числе Прибалтики, в частном порядке согласны с идеей изъятия активов России, против которой выступают в ЕЦБ. При этом, как отмечает издание, изменение американской политики по Европе принуждает ее страны активно искать дополнительные деньги на оборону."(Должностные лица ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны. — Прим. ред.) с неохотой признали, что политики, скорее всего, поступят так, как им заблагорассудится", — говорится в публикации. После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что жертвами такой политики стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
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россия, европа, прибалтика, сергей лавров, евросоюз, европейский центральный банк, в мире
Россия, Европа, Прибалтика, Сергей Лавров, Евросоюз, Европейский центральный банк, В мире
Политики в ЕС могут сделать с российскими активами, что захотят, пишут СМИ

Politico: ЕС в поисках денег может сделать с активами России, что захочет

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Fotolia / jorisvo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Должностные лица ЕЦБ и центробанков стран — членов еврозоны признают, что политики стран ЕС, скорее всего, сделают с замороженными российскими активами то, что им самим захочется, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, сотрудники финансовых регуляторов нескольких государств Евросоюза, в том числе Прибалтики, в частном порядке согласны с идеей изъятия активов России, против которой выступают в ЕЦБ. При этом, как отмечает издание, изменение американской политики по Европе принуждает ее страны активно искать дополнительные деньги на оборону.
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"(Должностные лица ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны. — Прим. ред.) с неохотой признали, что политики, скорее всего, поступят так, как им заблагорассудится", — говорится в публикации.
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что жертвами такой политики стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
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