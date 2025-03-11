https://ria.ru/20250311/aeroport-2004214979.html
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу московского аэропорта Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:52:00+03:00
2025-03-11T04:52:00+03:00
2025-03-11T04:54:00+03:00
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу московского аэропорта Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04.24 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал он.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004215080.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов