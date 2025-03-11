https://ria.ru/20250311/aeroport-2004214979.html

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу московского аэропорта Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:52:00+03:00

2025-03-11T04:52:00+03:00

2025-03-11T04:54:00+03:00

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу московского аэропорта Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04.24 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал он.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004215080.html

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность