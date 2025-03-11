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"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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08:43 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
"Аэрофлот" из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:43:00+03:00
2025-03-11T08:43:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
казань
сергей собянин
андрей воробьев
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов, сообщили в авиакомпании. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В связи с вводом временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" авиакомпания вынужденно корректирует расписание ближайших рейсов. Задерживается на вылет ряд рейсов из "Шереметьево", а также из других пунктов отправления в Москву", - говорится в сообщении. В "Аэрофлоте" добавили, что несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Данные рейсы в пункт назначения будут выполнены после снятия временных ограничений в аэропорту "Шереметьево".
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москва, московская область (подмосковье), казань, сергей собянин, андрей воробьев, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, домодедово (аэропорт), происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Московская область (Подмосковье), Казань, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Домодедово (аэропорт), Происшествия, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву

"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов, сообщили в авиакомпании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"В связи с вводом временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" авиакомпания вынужденно корректирует расписание ближайших рейсов. Задерживается на вылет ряд рейсов из "Шереметьево", а также из других пунктов отправления в Москву", - говорится в сообщении.
В "Аэрофлоте" добавили, что несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Данные рейсы в пункт назначения будут выполнены после снятия временных ограничений в аэропорту "Шереметьево".
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МоскваМосковская область (Подмосковье)КазаньСергей СобянинАндрей ВоробьевШереметьево (аэропорт)АэрофлотДомодедово (аэропорт)ПроисшествияАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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