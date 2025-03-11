https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
"Аэрофлот" из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:43:00+03:00
2025-03-11T08:43:00+03:00
2025-03-11T08:43:00+03:00
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казань
сергей собянин
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шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" из-за временных ограничений в аэропорту "Шереметьево" корректирует расписание ближайших рейсов, сообщили в авиакомпании. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В связи с вводом временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" авиакомпания вынужденно корректирует расписание ближайших рейсов. Задерживается на вылет ряд рейсов из "Шереметьево", а также из других пунктов отправления в Москву", - говорится в сообщении. В "Аэрофлоте" добавили, что несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Данные рейсы в пункт назначения будут выполнены после снятия временных ограничений в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html
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Москва, Московская область (Подмосковье), Казань, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Домодедово (аэропорт), Происшествия, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов после атака БПЛА на Москву
"Аэрофлот" скорректировал расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево