https://ria.ru/20250310/zhestyannikov-2004156991.html
Жестянников: запускаем новый формат – публичный отчет депутатов о работе
Жестянников: запускаем новый формат – публичный отчет депутатов о работе - РИА Новости, 10.03.2025
Жестянников: запускаем новый формат – публичный отчет депутатов о работе
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что в регионе запускают новый формат – публичный отчет депутатов о... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:47:00+03:00
2025-03-10T17:47:00+03:00
2025-03-10T17:47:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что в регионе запускают новый формат – публичный отчет депутатов о проделанной работе, сообщает пресс-служба областного парламента. Спикер ЗСО выступил с публичным отчетом перед депутатским корпусом, главами муниципалитетов, депутатами представительных собраний, представителями общественности. "Наша главная миссия — власть для людей. Мы работаем в режиме прямого диалога с жителями, усиливаем это взаимодействие. С июня 2024 года по март 2025 года увеличилось общее количество принятых законов. Важно отметить, что большая часть законопроектов инициирована губернатором области Георгием Филимоновым. Кроме того, в два раза увеличилось и количество закинициатив депутатов, которые появляются по итогам выездов на территории", — рассказал Жестянников. Парламентарий отметил, что в законопроектной деятельности депутатский корпус опирается на опыт и лучшие практики регионов, развивая межпарламентское сотрудничество. В 2024 году в Вологодской области прошла очередная конференция ПАСЗР (Парламентская ассоциация Северо-Запада России), в ходе которой было рассмотрено 27 вопросов, в том числе две инициативы Жестянникова. В марте также запланирован выезд депутатского корпуса в Нарьян-Мар, где будет обсуждаться создание условий для молодежи, чтобы они оставались и трудились в родных регионах. Стратегия развития области – одна из ключевых задач, поставленных губернатором области. По итогам общественных обсуждений на стратсессиях жители предложили 39 идей, которые были отработаны в качестве законопроектов. Кроме того, спикер подчеркнул, что на постоянном контроле держатся и обращения граждан. "Продолжаем выстраивать взаимодействие с органами местного самоуправления. Главная цель – включить муниципальных депутатов в парламентскую вертикаль. В связи с этим в прошлом году по инициативе Георгия Филимонова была запущена "Депутатская программа", которую положительно оценили люди. Нужно усиливать работу на местах. Это и региональные парламентские дни, и выездные заседания комитетов, и депутатский контроль по ключевым объектам", - подчеркнул он. Оценивая работу Молодежного парламента, Жестянников отметил новый формат, который стимулирует активность молодежи, — проектные сессии. Еще одно ключевое направление — взаимодействие с общественными организациями и Общественной палатой области. Как подчеркнул спикер ЗСО, здесь важна плотная совместная работа. Жестянников также рассказал об актуализации Народной программы и представил задачи работы на 2025 год. "Каждый должны погрузиться в работу для того, чтобы жители и мы сами получили желаемый результат. Предложил депутатскому корпусу включиться в серию публичных отчетов. Уверен, каждому есть что рассказать. Мы не должны наблюдать за процессом, мы должны находиться внутри него. Поэтому работаем общей командой!" - отметил председатель регионального парламента.
https://ria.ru/20250307/vologda-2003585579.html
https://ria.ru/20250306/zhestyannikov-2003404451.html
https://ria.ru/20250306/proekt-2003377688.html
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вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников: запускаем новый формат – публичный отчет депутатов о работе
Спикер Жестянников: запущен новый формат публичного отчета депутатов о работе
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что в регионе запускают новый формат – публичный отчет депутатов о проделанной работе, сообщает пресс-служба областного парламента.
Спикер ЗСО выступил с публичным отчетом перед депутатским корпусом, главами муниципалитетов, депутатами представительных собраний, представителями общественности.
"Наша главная миссия — власть для людей. Мы работаем в режиме прямого диалога с жителями, усиливаем это взаимодействие. С июня 2024 года по март 2025 года увеличилось общее количество принятых законов. Важно отметить, что большая часть законопроектов инициирована губернатором области Георгием Филимоновым. Кроме того, в два раза увеличилось и количество закинициатив депутатов, которые появляются по итогам выездов на территории", — рассказал Жестянников.
Парламентарий отметил, что в законопроектной деятельности депутатский корпус опирается на опыт и лучшие практики регионов, развивая межпарламентское сотрудничество.
В 2024 году в Вологодской области прошла очередная конференция ПАСЗР (Парламентская ассоциация Северо-Запада России), в ходе которой было рассмотрено 27 вопросов, в том числе две инициативы Жестянникова. В марте также запланирован выезд депутатского корпуса в Нарьян-Мар, где будет обсуждаться создание условий для молодежи, чтобы они оставались и трудились в родных регионах.
Стратегия развития области – одна из ключевых задач, поставленных губернатором области. По итогам общественных обсуждений на стратсессиях жители предложили 39 идей, которые были отработаны в качестве законопроектов.
Кроме того, спикер подчеркнул, что на постоянном контроле держатся и обращения граждан.
"Продолжаем выстраивать взаимодействие с органами местного самоуправления. Главная цель – включить муниципальных депутатов в парламентскую вертикаль. В связи с этим в прошлом году по инициативе Георгия Филимонова была запущена "Депутатская программа", которую положительно оценили люди. Нужно усиливать работу на местах. Это и региональные парламентские дни, и выездные заседания комитетов, и депутатский контроль по ключевым объектам", - подчеркнул он.
Оценивая работу Молодежного парламента, Жестянников отметил новый формат, который стимулирует активность молодежи, — проектные сессии.
Еще одно ключевое направление — взаимодействие с общественными организациями и Общественной палатой области. Как подчеркнул спикер ЗСО, здесь важна плотная совместная работа.
Жестянников также рассказал об актуализации Народной программы и представил задачи работы на 2025 год.
"Каждый должны погрузиться в работу для того, чтобы жители и мы сами получили желаемый результат. Предложил депутатскому корпусу включиться в серию публичных отчетов. Уверен, каждому есть что рассказать. Мы не должны наблюдать за процессом, мы должны находиться внутри него. Поэтому работаем общей командой!" - отметил председатель регионального парламента.