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В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта - РИА Новости, 10.03.2025
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14:42 10.03.2025 (обновлено: 14:56 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/svr-2004101173.html
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта - РИА Новости, 10.03.2025
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта
Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта, заявили в пресс-бюро... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:42:00+03:00
2025-03-10T14:56:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
лондон
россия
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Как видим, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта. При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове. Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет", - говорится в сообщении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), лондон, россия, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Лондон, Россия, В мире
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта

СВР: Лондон выступил в качестве главного поджигателя глобального конфликта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Как видим, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта. При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове. Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В СВР обвинили Британию в подрыве усилий администрации Трампа по Украине
Вчера, 14:45
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЛондонРоссияВ мире
 
 
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