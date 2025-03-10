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В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта - РИА Новости, 10.03.2025
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта
Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта, заявили в пресс-бюро... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:42:00+03:00
2025-03-10T14:42:00+03:00
2025-03-10T14:56:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Как видим, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта. При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове. Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет", - говорится в сообщении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), лондон, россия, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Лондон, Россия, В мире
В СВР назвали Британию главным поджигателем глобального конфликта
СВР: Лондон выступил в качестве главного поджигателя глобального конфликта