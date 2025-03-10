https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003989254.html

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025

Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 18-й армии ВС РФ группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский разведывательный беспилотник (БПЛА)... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:14:00+03:00

2025-03-10T05:14:00+03:00

2025-03-10T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 18-й армии ВС РФ группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский разведывательный беспилотник (БПЛА) "Фурия" в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе боевой работы расчёт ЗРК "Стрела-10" 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожил беспилотник ВСУ "Фурия", который проводил воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Комплекс "Стрела-10" способен уничтожать воздушные цели на дальности до 5 тысяч метров и на высоте до 3,5 тысячи метров. После пуска ракеты расчёт боевой машины за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар врага. Военнослужащие расчетов ПВО 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава, артиллерии и техники от разведывательных БПЛА и крылатых ракет противника.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность