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Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025
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05:14 10.03.2025
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Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 18-й армии ВС РФ группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский разведывательный беспилотник (БПЛА)... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T05:14:00+03:00
2025-03-10T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 18-й армии ВС РФ группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский разведывательный беспилотник (БПЛА) "Фурия" в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе боевой работы расчёт ЗРК "Стрела-10" 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожил беспилотник ВСУ "Фурия", который проводил воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Комплекс "Стрела-10" способен уничтожать воздушные цели на дальности до 5 тысяч метров и на высоте до 3,5 тысячи метров. После пуска ракеты расчёт боевой машины за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар врага. Военнослужащие расчетов ПВО 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава, артиллерии и техники от разведывательных БПЛА и крылатых ракет противника.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Расчет ЗРК Стрела-10 уничтожил беспилотник ВСУ Фурия в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 18-й армии ВС РФ группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский разведывательный беспилотник (БПЛА) "Фурия" в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе боевой работы расчёт ЗРК "Стрела-10" 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожил беспилотник ВСУ "Фурия", который проводил воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Комплекс "Стрела-10" способен уничтожать воздушные цели на дальности до 5 тысяч метров и на высоте до 3,5 тысячи метров. После пуска ракеты расчёт боевой машины за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар врага.
Военнослужащие расчетов ПВО 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава, артиллерии и техники от разведывательных БПЛА и крылатых ракет противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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