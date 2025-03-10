Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области
Расчет ЗРК Стрела-10 уничтожил беспилотник ВСУ Фурия в Херсонской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 мар - РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 18-й армии ВС РФ группировки войск "Днепр" уничтожил вражеский разведывательный беспилотник (БПЛА) "Фурия" в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе боевой работы расчёт ЗРК "Стрела-10" 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожил беспилотник ВСУ "Фурия", который проводил воздушную разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Комплекс "Стрела-10" способен уничтожать воздушные цели на дальности до 5 тысяч метров и на высоте до 3,5 тысячи метров. После пуска ракеты расчёт боевой машины за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар врага.
Военнослужащие расчетов ПВО 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава, артиллерии и техники от разведывательных БПЛА и крылатых ракет противника.
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