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В Подмосковье 200 человек заключили онлайн-договоры на газовое обслуживание - РИА Новости, 10.03.2025
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Новости Подмосковья
 
13:42 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004083435.html
В Подмосковье 200 человек заключили онлайн-договоры на газовое обслуживание
В Подмосковье 200 человек заключили онлайн-договоры на газовое обслуживание - РИА Новости, 10.03.2025
В Подмосковье 200 человек заключили онлайн-договоры на газовое обслуживание
Более 200 жителей Московской области заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования через региональный портал госуслуг, сообщает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:42:00+03:00
2025-03-10T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 200 жителей Московской области заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "На региональном портале можно подписать договор прямо в онлайн-формате с помощью электронной цифровой подписи. Это значительно упрощает и ускоряет процесс получения газовых услуг, позволяя сэкономить время и сделать взаимодействие с газовой службой максимально комфортным", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник. Услуга "Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования" доступна в разделе "Дом и ЖКХ" – "Операции с недвижимостью". Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале госуслуг через ЕСИА и заполнить электронную форму. В течение 10 рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно с помощью приложения "Госключ". Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки. Электронное заявление могут подать физические лица, которые являются собственниками либо нанимателями жилого дома или квартиры в многоквартирном доме.
https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004071111.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье 200 человек заключили онлайн-договоры на газовое обслуживание

Более 200 жителей Подмосковья подписали онлайн-договоры на газовое обслуживание

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 200 жителей Московской области заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"На региональном портале можно подписать договор прямо в онлайн-формате с помощью электронной цифровой подписи. Это значительно упрощает и ускоряет процесс получения газовых услуг, позволяя сэкономить время и сделать взаимодействие с газовой службой максимально комфортным", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
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Услуга "Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования" доступна в разделе "Дом и ЖКХ" – "Операции с недвижимостью". Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале госуслуг через ЕСИА и заполнить электронную форму.
В течение 10 рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно с помощью приложения "Госключ". Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки.
Электронное заявление могут подать физические лица, которые являются собственниками либо нанимателями жилого дома или квартиры в многоквартирном доме.
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