https://ria.ru/20250310/podmoskove-2004071111.html
В Подмосковье 130 человек переселили из аварийных домов за неделю
В Подмосковье 130 человек переселили из аварийных домов за неделю - РИА Новости, 10.03.2025
В Подмосковье 130 человек переселили из аварийных домов за неделю
В Московской области за неделю из 56 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 130 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:06:00+03:00
2025-03-10T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Московской области за неделю из 56 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 130 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Расселение проводилось в городских округах Балашиха, Кашира, Одинцовский, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Шатура, Мытищи, а также муниципальных округах Истра, Волоколамский, Егорьевск. Всего общая площадь расселенных помещений составила более 2,1 тысячи квадратных метров. Некоторые жильцы переехали в новостройки, другие - получили выкупную стоимость или приобрели квартиры на вторичном рынке. Работа по расселению аварийного жилья проходит в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
В Подмосковье 130 человек переселили из аварийных домов за неделю
Из аварийных домов в Московской области переехали 130 человек за неделю
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Московской области за неделю из 56 жилых помещений, которые относились к аварийному жилищному фонду, переселили 130 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Расселение проводилось в городских округах Балашиха, Кашира, Одинцовский, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Шатура, Мытищи, а также муниципальных округах Истра, Волоколамский, Егорьевск.
Всего общая площадь расселенных помещений составила более 2,1 тысячи квадратных метров. Некоторые жильцы переехали в новостройки, другие - получили выкупную стоимость или приобрели квартиры на вторичном рынке.
Работа по расселению аварийного жилья проходит в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни".