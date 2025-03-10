https://ria.ru/20250310/mostransavto-2004162508.html

Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14%

Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14% - РИА Новости, 10.03.2025

Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14%

В Международный женский день жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" более 1 миллиона поездок, это на 14% больше, чем за... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:18:00+03:00

2025-03-10T18:18:00+03:00

2025-03-10T18:18:00+03:00

новости подмосковья

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мострансавто

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Международный женский день жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" более 1 миллиона поездок, это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Преимущественно автобусами "Мострансавто" в этот день пользовались льготные категории пассажиров: держатели социальных карт совершили более 452 тысяч поездок. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты – по ним зафиксировано свыше 397 тысяч поездок. Транспортными картами "Стрелка" (всех видов) и "Тройка" (тариф "Кошелек") пассажиры оплатили проезд более 205 тысяч раз. Самыми востребованными в праздничный день стали маршруты Межмуниципального автотранспортного предприятия (МАП) №10 города Королев. На них было зафиксировано более 150 тысяч поездок. Интенсивный пассажиропоток также наблюдался в МАП №11 города Балашиха — свыше 124 тысяч операций. В МАП №5 города Подольск пассажиры совершили более 107 тысяч поездок. В праздничный день на всех объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах "Мострансавто" были усилены меры безопасности.

https://ria.ru/20250310/denis-2004152434.html

https://ria.ru/20250310/niki-2004145135.html

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московская область (подмосковье), мострансавто