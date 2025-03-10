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Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14% - РИА Новости, 10.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:18 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/mostransavto-2004162508.html
Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14%
Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14% - РИА Новости, 10.03.2025
Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14%
В Международный женский день жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" более 1 миллиона поездок, это на 14% больше, чем за... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:18:00+03:00
2025-03-10T18:18:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Международный женский день жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" более 1 миллиона поездок, это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Преимущественно автобусами "Мострансавто" в этот день пользовались льготные категории пассажиров: держатели социальных карт совершили более 452 тысяч поездок. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты – по ним зафиксировано свыше 397 тысяч поездок. Транспортными картами "Стрелка" (всех видов) и "Тройка" (тариф "Кошелек") пассажиры оплатили проезд более 205 тысяч раз. Самыми востребованными в праздничный день стали маршруты Межмуниципального автотранспортного предприятия (МАП) №10 города Королев. На них было зафиксировано более 150 тысяч поездок. Интенсивный пассажиропоток также наблюдался в МАП №11 города Балашиха — свыше 124 тысяч операций. В МАП №5 города Подольск пассажиры совершили более 107 тысяч поездок. В праздничный день на всех объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах "Мострансавто" были усилены меры безопасности.
https://ria.ru/20250310/denis-2004152434.html
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Пассажиропоток автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта вырос на 14%

Число поездок автобусов "Мострансавто" в Подмосковье 8 марта увеличилось на 14%

© РИА Новости / Евгения НовоженинаЛоготип Мострансавто на автобусе
Логотип Мострансавто на автобусе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Логотип Мострансавто на автобусе . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Международный женский день жители и гости Московской области совершили в автобусах "Мострансавто" более 1 миллиона поездок, это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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Преимущественно автобусами "Мострансавто" в этот день пользовались льготные категории пассажиров: держатели социальных карт совершили более 452 тысяч поездок. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты – по ним зафиксировано свыше 397 тысяч поездок. Транспортными картами "Стрелка" (всех видов) и "Тройка" (тариф "Кошелек") пассажиры оплатили проезд более 205 тысяч раз.
Самыми востребованными в праздничный день стали маршруты Межмуниципального автотранспортного предприятия (МАП) №10 города Королев. На них было зафиксировано более 150 тысяч поездок. Интенсивный пассажиропоток также наблюдался в МАП №11 города Балашиха — свыше 124 тысяч операций. В МАП №5 города Подольск пассажиры совершили более 107 тысяч поездок.
В праздничный день на всех объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах "Мострансавто" были усилены меры безопасности.
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