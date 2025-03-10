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Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт - РИА Новости, 10.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/liksutov-2004084207.html
Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт
Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт - РИА Новости, 10.03.2025
Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт
В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:00:00+03:00
2025-03-10T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы локализуем в столице производство высокотехнологичной и социально-значимой продукции. В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека. Инвестор вложит в реализацию контракта не менее 200 миллионов рублей, а город обязуется приобретать медизделия в течение 10 лет", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что офсет обеспечит 100% покрытие потребностей соцучреждений Москвы в данной продукции. Поставки начнутся в этом году.Инвестор в течение восьми месяцев установит на предприятии новое производственное оборудование для выпуска абсорбирующего белья (женские и мужские урологические вкладыши) и начнет выпуск продукции в рамках исполнения контрактных обязательств.Для Москвы это уже третий офсетный контракт на поставку медицинских изделий и второй офсетный контракт, который заключили с начала этого года."В общей сложности город заключил уже 12 офсетных контрактов на поставку социально-значимой продукции – лекарств, медизделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Правительство Москвы заключило с 2017 года уже 30 договоров со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и другое.Общий объем закупки по этим контрактам превысит 636 миллиардов рублей. Всего будет создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.В прошлом году столица впервые в России заключила межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.Так, инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств и начали поставки продукции для городских нужд по девяти офсетным контрактам.
https://ria.ru/20250310/katok-2004009342.html
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россия, москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Россия, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт

Заммэра Ликсутов: столица заключила 30-й офсетный контракт

© Фото : пресс-служба ДИППМосква заключила 30-й офсетный контракт
Москва заключила 30-й офсетный контракт - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы локализуем в столице производство высокотехнологичной и социально-значимой продукции. В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека. Инвестор вложит в реализацию контракта не менее 200 миллионов рублей, а город обязуется приобретать медизделия в течение 10 лет", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Он отметил, что офсет обеспечит 100% покрытие потребностей соцучреждений Москвы в данной продукции. Поставки начнутся в этом году.
Инвестор в течение восьми месяцев установит на предприятии новое производственное оборудование для выпуска абсорбирующего белья (женские и мужские урологические вкладыши) и начнет выпуск продукции в рамках исполнения контрактных обязательств.
Для Москвы это уже третий офсетный контракт на поставку медицинских изделий и второй офсетный контракт, который заключили с начала этого года.
"В общей сложности город заключил уже 12 офсетных контрактов на поставку социально-значимой продукции – лекарств, медизделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Правительство Москвы заключило с 2017 года уже 30 договоров со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и другое.
Общий объем закупки по этим контрактам превысит 636 миллиардов рублей. Всего будет создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.
В прошлом году столица впервые в России заключила межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.
Так, инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств и начали поставки продукции для городских нужд по девяти офсетным контрактам.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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