https://ria.ru/20250310/liksutov-2004084207.html

Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт

Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт - РИА Новости, 10.03.2025

Ликсутов: Москва заключила 30-й офсетный контракт

В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:00:00+03:00

2025-03-10T14:00:00+03:00

2025-03-10T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы локализуем в столице производство высокотехнологичной и социально-значимой продукции. В рамках 30-го офсетного контракта на площадке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" появится производство медицинских изделий для поддержания систем организма человека. Инвестор вложит в реализацию контракта не менее 200 миллионов рублей, а город обязуется приобретать медизделия в течение 10 лет", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что офсет обеспечит 100% покрытие потребностей соцучреждений Москвы в данной продукции. Поставки начнутся в этом году.Инвестор в течение восьми месяцев установит на предприятии новое производственное оборудование для выпуска абсорбирующего белья (женские и мужские урологические вкладыши) и начнет выпуск продукции в рамках исполнения контрактных обязательств.Для Москвы это уже третий офсетный контракт на поставку медицинских изделий и второй офсетный контракт, который заключили с начала этого года."В общей сложности город заключил уже 12 офсетных контрактов на поставку социально-значимой продукции – лекарств, медизделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Правительство Москвы заключило с 2017 года уже 30 договоров со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и другое.Общий объем закупки по этим контрактам превысит 636 миллиардов рублей. Всего будет создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.В прошлом году столица впервые в России заключила межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.Так, инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств и начали поставки продукции для городских нужд по девяти офсетным контрактам.

https://ria.ru/20250310/katok-2004009342.html

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россия, москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов