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Лавров рассказал о работе по преодолению проблем в отношениях России и США
Лавров рассказал о работе по преодолению проблем в отношениях России и США - РИА Новости, 10.03.2025
Лавров рассказал о работе по преодолению проблем в отношениях России и США
Россия и США, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия и США, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что РФ считает шагом в правильном направлении заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта на Украине."Все это – шаги в правильном направлении. Мы их ценим, но повторюсь: какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно. Работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами мы, по большому счету, еще даже не начали", - сказал Лавров в интервью журналу "Новые регионы России".
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россия, сергей лавров, нато, украина, сша, дональд трамп, в мире
Россия, Сергей Лавров, НАТО, Украина, США, Дональд Трамп, В мире
Лавров рассказал о работе по преодолению проблем в отношениях России и США
Лавров: Россия и США еще не начали работу по преодолению проблем в отношениях