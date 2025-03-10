https://ria.ru/20250310/lavrov-2004058979.html

Лавров рассказал о работе по преодолению проблем в отношениях России и США

Лавров рассказал о работе по преодолению проблем в отношениях России и США - РИА Новости, 10.03.2025

Лавров рассказал о работе по преодолению проблем в отношениях России и США

Россия и США, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия и США, по большому счету, еще не начали работу по преодолению накопившихся проблем в двусторонних отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что РФ считает шагом в правильном направлении заявления представителей администрации президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО стало одной из первопричин конфликта на Украине."Все это – шаги в правильном направлении. Мы их ценим, но повторюсь: какие-то глубокомысленные заключения на этой основе делать преждевременно. Работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами мы, по большому счету, еще даже не начали", - сказал Лавров в интервью журналу "Новые регионы России".

https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

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россия, сергей лавров, нато, украина, сша, дональд трамп, в мире