https://ria.ru/20250310/kurskaya-2004079580.html

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.03.2025

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии отразили за сутки три контратаки ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:31:00+03:00

2025-03-10T13:31:00+03:00

2025-03-10T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии отразили за сутки три контратаки ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ."Отражены три контратаки", - говорится в сводке военного ведомства.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное, отмечает Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, за сутки нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный.

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)