https://ria.ru/20250310/kurskaya-2004079580.html
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.03.2025
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии отразили за сутки три контратаки ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:31:00+03:00
2025-03-10T13:31:00+03:00
2025-03-10T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_aa2abec33f225f6be4266f775cbdaa1c.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии отразили за сутки три контратаки ВСУ в курском приграничье, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ."Отражены три контратаки", - говорится в сводке военного ведомства.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное, отмечает Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, за сутки нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный.
https://ria.ru/20250310/morpekhi-2003700783.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f320f4d444a9c13ac83e55cac9f00b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
МО: ВС РФ отразили за сутки три контратаки ВСУ в Курской области