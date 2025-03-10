https://ria.ru/20250310/kukharuk-2004088217.html

Кухарук: фестиваль "Дух огня" раскрывает иностранцам Югру и Россию

Кухарук: фестиваль "Дух огня" раскрывает иностранцам Югру и Россию - РИА Новости, 10.03.2025

Кухарук: фестиваль "Дух огня" раскрывает иностранцам Югру и Россию

Международный кинофестиваль дебютов "Дух огня", где профессионалы могут общаться на понятном друг другу языке кинематографа, раскрывает Ханты-Мансийский... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:03:00+03:00

2025-03-10T14:03:00+03:00

2025-03-10T15:04:00+03:00

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

культура

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ТЮМЕНЬ, 10 мар – РИА Новости. Международный кинофестиваль дебютов "Дух огня", где профессионалы могут общаться на понятном друг другу языке кинематографа, раскрывает Ханты-Мансийский автономный округ и страну в целом для местных жителей и иностранцев и позволяет вовлечь в творческую деятельность молодежь, уверен губернатор Руслан Кухарук. "Кино – это тот язык общения, который понимают во всем мире. И многие работы были как раз посвящены тому самому языку, который снимает абсолютно все барьеры между людьми, между народами, между культурами. Это, наверное, тот самый результат, который мы с коллегами из Министерства иностранных дел, с организаторами конкурса получили. И тот эффект, который раскрывает нас как регион, нас как страну", - отметил Руслан Кухарук, рассказывая об итогах фестиваля в Telegram-канале регионального правительства. Конкурсная программа "Духа огня" в этом году объединила кинодебюты из России и еще 14 стран. Руслан Кухарук отметил, что нынешний фестиваль стал рекордным: на него поступило 563 заявки из 45 стран мира, югорчанам и жителям еще около 50 регионов было представлено 94 картины, прошло 186 показов фильмов при полных залах, в целом в различных мероприятиях фестиваля поучаствовало более 17 тысяч человек. По словам губернатора, при личном общении участники отмечали, что "узнали совершенно по-другому русских людей, русскую культуру, наши национальные особенности". Что касается деловой программы, то на полях фестиваля прошла панельная дискуссия "Отражая ценности: Новые визуальные коды национального кинематографа", были организованы мастер-классы, в том числе с участием президента фестиваля Эмира Кустурицы. Также было подписано с соглашение с телерадиокомпанией "Югра" о совместном проекте. Все это даст возможность многим ребятам, которые связывают свое будущее с киноискусством, вместе с мэтрами, с профессионалами быть вовлеченным в этот процесс. В финале фестиваля назвали победителей конкурса кинодебютов. Лучшим дебютным фильмом международного конкурса признана картина "Убить монгольскую лошадь", режиссер Сяос юань Цзян (Малайзия – Китай/Гонконг - США - Республика Корея - Япония - Таиланд) . Второе место занял фильм "Семя пустыни", режиссер Себастьян Парра (Колумбия), третье — "Тегеран, каким вы его еще не видели", режиссер Али Бехрад (Иран – Великобритания). В специальных номинациях призом "Золотая тайга" имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм (за лучшую режиссуру) отмечен "Ветер" режиссера Сергея Члиянца. Приз президента "Духа огня" Эмира Кустурицы "Золотая тайга" за фильм "Наступит лето" вручили режиссеру Кириллу Султанову. Спецприз "За сохранение культурных традиций" от генерального партнера компании "Газпром нефть" за фильм "Огниво против волшебной скважины" получил режиссер Анджей Петрас. Кинофестиваль "Дух огня" проводится в Югре с 2002 года при поддержке правительства региона. Фестиваль является крупнейшей в России международной площадкой для начинающих режиссеров.

https://ria.ru/20250307/jugra-2003550992.html

https://ria.ru/20250305/kompanija-2003294852.html

ханты-мансийский автономный округ

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руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, культура