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Прокуратура Испании открыла дело против крайне правых из-за финансирования - РИА Новости, 10.03.2025
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13:34 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/ispanija-2004080538.html
Прокуратура Испании открыла дело против крайне правых из-за финансирования
Прокуратура Испании открыла дело против крайне правых из-за финансирования - РИА Новости, 10.03.2025
Прокуратура Испании открыла дело против крайне правых из-за финансирования
Прокуратура по делам о коррупции Испании начала расследование в отношении крайне правой партии Vox по подозрению в незаконном финансировании после жалобы,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:34:00+03:00
2025-03-10T13:34:00+03:00
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МАДРИД, 10 мар – РИА Новости. Прокуратура по делам о коррупции Испании начала расследование в отношении крайне правой партии Vox по подозрению в незаконном финансировании после жалобы, поданной правящей Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), сообщает новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники. По информации издания, "13 декабря (2024 года — ред.) ИСРП подала жалобу на Vox в uенеральную прокуратуру страны за нерегулярное финансирование после того, как провела "исчерпывающий" анализ финансирования партии, возглавляемой Сантьяго Абаскалем". Так, генеральный прокурор по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон принял решение начать разбирательство, сочтя достаточными основания для изучения возможных нарушений. По данным ИСРП, с 2020 года Vox могла собирать наличные средства на партийных мероприятиях через так называемые "копилки" и "денежные ящики", не указывая эти поступления в отчетности. Социалисты оценивают объем таких поступлений в 5 миллионов евро. Кроме того, в жалобе упоминается кредит в размере 6,5 миллиона евро, полученный партией от венгерского банка MBH Bank Nyrt, основным акционером которого является государственный фонд Венгрии, пишет агентство. Согласно испанскому законодательству, политическим партиям запрещено получать финансирование от иностранных государственных структур. В Vox подтвердили, что получили более 9 миллионов евро от MBH Bank для финансирования избирательных кампаний 2023 года. По словам представителей партии, испанские банки отказались предоставлять ей кредиты.
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в мире, испания, венгрия
В мире, Испания, Венгрия
Прокуратура Испании открыла дело против крайне правых из-за финансирования

Прокуратура Испании возбудила дело против партии Vox из-за финансирования

© Flickr / GonchoAФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Flickr / GonchoA
Флаг Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 10 мар – РИА Новости. Прокуратура по делам о коррупции Испании начала расследование в отношении крайне правой партии Vox по подозрению в незаконном финансировании после жалобы, поданной правящей Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), сообщает новостное агентство Europa Press с ссылкой на источники.
По информации издания, "13 декабря (2024 года — ред.) ИСРП подала жалобу на Vox в uенеральную прокуратуру страны за нерегулярное финансирование после того, как провела "исчерпывающий" анализ финансирования партии, возглавляемой Сантьяго Абаскалем".
Так, генеральный прокурор по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон принял решение начать разбирательство, сочтя достаточными основания для изучения возможных нарушений.
По данным ИСРП, с 2020 года Vox могла собирать наличные средства на партийных мероприятиях через так называемые "копилки" и "денежные ящики", не указывая эти поступления в отчетности. Социалисты оценивают объем таких поступлений в 5 миллионов евро. Кроме того, в жалобе упоминается кредит в размере 6,5 миллиона евро, полученный партией от венгерского банка MBH Bank Nyrt, основным акционером которого является государственный фонд Венгрии, пишет агентство. Согласно испанскому законодательству, политическим партиям запрещено получать финансирование от иностранных государственных структур.
В Vox подтвердили, что получили более 9 миллионов евро от MBH Bank для финансирования избирательных кампаний 2023 года. По словам представителей партии, испанские банки отказались предоставлять ей кредиты.
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