https://ria.ru/20250310/investitsii-2004157962.html
Объем инвестиций в основной капитал Смоленщины превысил 100 млрд рублей
Объем инвестиций в основной капитал Смоленщины превысил 100 млрд рублей - РИА Новости, 10.03.2025
Объем инвестиций в основной капитал Смоленщины превысил 100 млрд рублей
Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области составил 108,5 миллиарда рублей за 2024 год, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:50:00+03:00
2025-03-10T17:50:00+03:00
2025-03-10T18:19:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области составил 108,5 миллиарда рублей за 2024 год, сообщил губернатор Василий Анохин. По итогам 2023 года объем инвестиций составлял 95 миллиардов рублей. "Сделали это благодаря слаженной командной работе, трудоемкому, ежедневному труду нашего бизнеса и команды правительства региона", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Глава региона уточнил, что рост объема инвестиций обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности, сферы транспортировки и хранения, а также организации образования и здравоохранения. Крупные и средние из них вложили 66,8 миллиарда рублей – это на 14% выше уровня 2023 года. Малый бизнес инвестировал 41,7 миллиарда рублей. Губернатор подчеркнул, что власти делают все необходимое, чтобы условия ведения бизнеса в регионе были привлекательнее. В частности, применяются федеральные инструменты и методики улучшения благоприятности деловой среды. "Что означают эти цифры для наших жителей? Это расширение и создание производств, а значит новые рабочие места, обновленная инфраструктура, развитие технологий, это улучшение качества жизни смолян", – подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250307/anokhin-2003704300.html
https://ria.ru/20250306/studenty-2003511077.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Поддержка бизнеса
Объем инвестиций в основной капитал Смоленщины превысил 100 млрд рублей
Объем инвестиций в капитал Смоленской области вырос до 108,5 млрд рублей
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области составил 108,5 миллиарда рублей за 2024 год, сообщил губернатор Василий Анохин.
По итогам 2023 года объем инвестиций составлял 95 миллиардов рублей.
"Сделали это благодаря слаженной командной работе, трудоемкому, ежедневному труду нашего бизнеса и команды правительства региона", – написал в своем телеграм-канале Анохин
.
Глава региона уточнил, что рост объема инвестиций обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности, сферы транспортировки и хранения, а также организации образования и здравоохранения. Крупные и средние из них вложили 66,8 миллиарда рублей – это на 14% выше уровня 2023 года. Малый бизнес инвестировал 41,7 миллиарда рублей.
Губернатор подчеркнул, что власти делают все необходимое, чтобы условия ведения бизнеса в регионе были привлекательнее. В частности, применяются федеральные инструменты и методики улучшения благоприятности деловой среды.
"Что означают эти цифры для наших жителей? Это расширение и создание производств, а значит новые рабочие места, обновленная инфраструктура, развитие технологий, это улучшение качества жизни смолян", – подчеркнул Анохин.