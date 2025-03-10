https://ria.ru/20250310/investitsii-2004157962.html

Объем инвестиций в основной капитал Смоленщины превысил 100 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Смоленщины превысил 100 млрд рублей - РИА Новости, 10.03.2025

Объем инвестиций в основной капитал Смоленщины превысил 100 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области составил 108,5 миллиарда рублей за 2024 год, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:50:00+03:00

2025-03-10T17:50:00+03:00

2025-03-10T18:19:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области составил 108,5 миллиарда рублей за 2024 год, сообщил губернатор Василий Анохин. По итогам 2023 года объем инвестиций составлял 95 миллиардов рублей. "Сделали это благодаря слаженной командной работе, трудоемкому, ежедневному труду нашего бизнеса и команды правительства региона", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Глава региона уточнил, что рост объема инвестиций обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности, сферы транспортировки и хранения, а также организации образования и здравоохранения. Крупные и средние из них вложили 66,8 миллиарда рублей – это на 14% выше уровня 2023 года. Малый бизнес инвестировал 41,7 миллиарда рублей. Губернатор подчеркнул, что власти делают все необходимое, чтобы условия ведения бизнеса в регионе были привлекательнее. В частности, применяются федеральные инструменты и методики улучшения благоприятности деловой среды. "Что означают эти цифры для наших жителей? Это расширение и создание производств, а значит новые рабочие места, обновленная инфраструктура, развитие технологий, это улучшение качества жизни смолян", – подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250307/anokhin-2003704300.html

https://ria.ru/20250306/studenty-2003511077.html

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смоленская область, василий анохин, поддержка бизнеса