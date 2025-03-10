https://ria.ru/20250310/dogazifikatsiya-2004065239.html

Более 17 тыс домов догазифицировали в Тверской области

Более 17 тыс домов догазифицировали в Тверской области - РИА Новости, 10.03.2025

Более 17 тыс домов догазифицировали в Тверской области

Более 17,4 тысячи домовладений Тверской области обеспечили возможность подключения к газу благодаря программе догазификации, сообщила пресс-служба правительства РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:38:00+03:00

2025-03-10T12:38:00+03:00

2025-03-10T12:38:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 17,4 тысячи домовладений Тверской области обеспечили возможность подключения к газу благодаря программе догазификации, сообщила пресс-служба правительства региона. Всего на данный момент заключены более 19,9 тысячи договоров на проведение работ. Мероприятия по догазификации реализуют в 29 муниципалитетах региона. Газификация области стала одной из тем программы "Прямой эфир" с губернатором Игорем Руденей. Глава региона подчеркнул, что ближайшим этапом развития области по этому направлению должно стать обеспечение доступа к газу для всех муниципальных образований. "Мы газифицировали четыре муниципальных образования, до них дошел трубопроводный газ. У нас осталось еще девять. Задача большая. В этом году, надеемся, будут газифицированы еще два муниципальных образования. Цель этого этапа – завершить газификацию всех муниципалитетов", – приводит пресс-служба слова Рудени. За последние три года в Тверской области построили более 1,45 тысячи километров газовых сетей. Так, газ поступил в Жарковский, Краснохолмский, Молоковский и Максатихинский округа. Программа догазификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она предусматривает бесплатное строительство газопровода до границы земельного участка, где расположен жилой дом. В свою очередь, проводку газовых сетей на территории участка и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства. При этом в Тверской области ряду категорий граждан предоставляется социальная поддержка при подключении домовладения к газу. Так, для многодетных семей ее размер составляет до 300 тысяч рублей, для участников специальной военной операции и членов их семей – до 150 тысяч. В пресс-службе отметили, что в 2025 году в муниципальных образованиях Тверской области продолжат работу по развитию газовой инфраструктуры. Так, будет построена четвертая очередь внутрипоселковых сетей в Нелидове, завершено строительство распределительных сетей по поселку Оленино. Запланированы завершающий этап газоснабжения деревень Кошелево, Новенькое, Межево, Лукино, Меженино, Сентюрино Городенского сельского поселения Конаковского округа и мероприятия по газификации деревни Столипино Зубцовского округа. Объекты включены в Адресную инвестиционную программу региона.

https://ria.ru/20250306/rudenya-2003397236.html

https://ria.ru/20250304/rudenya-2002988528.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область