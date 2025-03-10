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В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов - РИА Новости, 10.03.2025
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Твой бизнес
 
18:29 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/akselerator-2004163683.html
В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов
В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов - РИА Новости, 10.03.2025
В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов
Центр "Мой бизнес" Приморского края запускает 27 марта акселератор "Развитие" для производителей продуктов питания, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:29:00+03:00
2025-03-10T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края запускает 27 марта акселератор "Развитие" для производителей продуктов питания, сообщает пресс-служба правительства региона. Участники будут работать с опытными экспертами в сфере производства, продаж и экспорта. Производителей научат пользоваться инструментами для оптимизации производства, снижения себестоимости продукта и роста компании. Также участникам расскажут, как улучшить свой продукт и построить узнаваемый бренд, выстроить работу с дистрибьюторами и торговыми сетями, подготовиться к выходу на экспорт, пройти сертификацию. Кроме того, эксперты расскажут о доступных финансовых мерах поддержки: субсидиях, грантах, налоговых льготах. По словам заместителя директора Регионального центра инжиниринга Евгении Алексеевой, по итогам участия лучшие бизнес-проекты получат по 2 миллиона рублей на модернизацию оборудования и внедрение методов бережливого производства. Еще десять компаний получат сертификаты на 500 тысяч рублей на инженерные услуги для расширения бизнеса. Подать заявку на участие в акселераторе и ознакомиться с программой можно на сайте проекта. Прием заявок ведется до 26 марта.
https://ria.ru/20250307/fermery-2003588498.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, технологии
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В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов

Акселератор "Развитие" для приморских производителей продуктов начнется 27 марта

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкСтолица Приморья Владивосток
Столица Приморья Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Столица Приморья Владивосток. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края запускает 27 марта акселератор "Развитие" для производителей продуктов питания, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участники будут работать с опытными экспертами в сфере производства, продаж и экспорта. Производителей научат пользоваться инструментами для оптимизации производства, снижения себестоимости продукта и роста компании.
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Также участникам расскажут, как улучшить свой продукт и построить узнаваемый бренд, выстроить работу с дистрибьюторами и торговыми сетями, подготовиться к выходу на экспорт, пройти сертификацию. Кроме того, эксперты расскажут о доступных финансовых мерах поддержки: субсидиях, грантах, налоговых льготах.
По словам заместителя директора Регионального центра инжиниринга Евгении Алексеевой, по итогам участия лучшие бизнес-проекты получат по 2 миллиона рублей на модернизацию оборудования и внедрение методов бережливого производства. Еще десять компаний получат сертификаты на 500 тысяч рублей на инженерные услуги для расширения бизнеса.
Подать заявку на участие в акселераторе и ознакомиться с программой можно на сайте проекта. Прием заявок ведется до 26 марта.
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