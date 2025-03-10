https://ria.ru/20250310/akselerator-2004163683.html

В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов

В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов - РИА Новости, 10.03.2025

В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов

Центр "Мой бизнес" Приморского края запускает 27 марта акселератор "Развитие" для производителей продуктов питания, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:29:00+03:00

2025-03-10T18:29:00+03:00

2025-03-10T18:29:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

приморский край

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края запускает 27 марта акселератор "Развитие" для производителей продуктов питания, сообщает пресс-служба правительства региона. Участники будут работать с опытными экспертами в сфере производства, продаж и экспорта. Производителей научат пользоваться инструментами для оптимизации производства, снижения себестоимости продукта и роста компании. Также участникам расскажут, как улучшить свой продукт и построить узнаваемый бренд, выстроить работу с дистрибьюторами и торговыми сетями, подготовиться к выходу на экспорт, пройти сертификацию. Кроме того, эксперты расскажут о доступных финансовых мерах поддержки: субсидиях, грантах, налоговых льготах. По словам заместителя директора Регионального центра инжиниринга Евгении Алексеевой, по итогам участия лучшие бизнес-проекты получат по 2 миллиона рублей на модернизацию оборудования и внедрение методов бережливого производства. Еще десять компаний получат сертификаты на 500 тысяч рублей на инженерные услуги для расширения бизнеса. Подать заявку на участие в акселераторе и ознакомиться с программой можно на сайте проекта. Прием заявок ведется до 26 марта.

https://ria.ru/20250307/fermery-2003588498.html

https://ria.ru/20250307/kmsp-2003576510.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, технологии