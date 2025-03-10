https://ria.ru/20250310/aeroflot-2004098827.html

Мобильными кассами "Аэрофлота" воспользовались уже более 6 тысяч раз

Мобильными кассами "Аэрофлота" воспользовались уже более 6 тысяч раз - РИА Новости, 10.03.2025

Мобильными кассами "Аэрофлота" воспользовались уже более 6 тысяч раз

Пассажиры оплатили уже более 6,2 тысячи услуг с помощью мобильных касс, установленных в октябре прошлого года на стойках регистрации и гейтах (выходах на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:31:00+03:00

2025-03-10T14:31:00+03:00

2025-03-10T15:02:00+03:00

аэрофлот

красноярск

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пассажиры оплатили уже более 6,2 тысячи услуг с помощью мобильных касс, установленных в октябре прошлого года на стойках регистрации и гейтах (выходах на посадку) "Аэрофлота" в базовом аэропорту Шереметьево, сообщает перевозчик. По статистике авиакомпании на начало марта, чаще всего путешественники оплачивали через мобильные кассы сверхнормативный багаж (более 20 тысяч раз), повышение в классе обслуживания (более 14 тысяч раз), перевозку животных в соседнем кресле (более 5,6 тысячи раз), места повышенной комфортности (более 4,9 тысячи раз), а также перевозку животных в багажном отсеке (400 раз). Ранее пассажирам для оплаты дополнительных слуг приходилось обращаться в кассы авиаперевозчика. Теперь это можно сделать сразу на стойке регистрации. Как отметили в компании, в настоящее время Аэрофлот установил такие мобильные кассы в аэропорту Красноярска. "В Международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского установлено 20 мобильных терминалов, благодаря которым путешественникам больше не нужно дополнительно посещать перед полетом офис продаж. Терминалы поддерживают оплату банковской картой или по биометрии", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250310/aeroflot-2004067805.html

красноярск

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аэрофлот, красноярск, шереметьево (аэропорт)