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Защита Митрошиной попросит суд о домашнем аресте

Защита Митрошиной попросит суд о домашнем аресте - РИА Новости, 09.03.2025

Защита Митрошиной попросит суд о домашнем аресте

Защита блогера Александры Митрошиной попросит суд ограничиться домашним арестом по делу об отмывании денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T11:29:00+03:00

2025-03-09T11:29:00+03:00

2025-03-09T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной попросит суд ограничиться домашним арестом по делу об отмывании денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Мы будем просить суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал адвокат. Следствие обратится в суд 10 марта. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия. В субботу ГСУ СК по Москве сообщило, что в ходе проведения следственных действий Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.

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