https://ria.ru/20250309/zaschita-2003900315.html
Защита Митрошиной попросит суд о домашнем аресте
Защита Митрошиной попросит суд о домашнем аресте - РИА Новости, 09.03.2025
Защита Митрошиной попросит суд о домашнем аресте
Защита блогера Александры Митрошиной попросит суд ограничиться домашним арестом по делу об отмывании денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T11:29:00+03:00
2025-03-09T11:29:00+03:00
2025-03-09T11:31:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003842805_0:270:960:810_1920x0_80_0_0_ca834ffb1f2f79a018df2bd5b8771ad1.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Защита блогера Александры Митрошиной попросит суд ограничиться домашним арестом по делу об отмывании денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Мы будем просить суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал адвокат. Следствие обратится в суд 10 марта. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. Позднее ведомство сообщило, что Митрошину доставили к следователю в Москву, с ней проводят следственные действия. В субботу ГСУ СК по Москве сообщило, что в ходе проведения следственных действий Митрошиной предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме.
https://ria.ru/20250309/mitroshina-2003870787.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003842805_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_dea1889150e004dde12f0d1452fdf340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита Митрошиной попросит суд о домашнем аресте
Защита блогера Митрошиной попросит суд ограничиться домашним арестом