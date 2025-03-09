https://ria.ru/20250309/vzryv-2003968881.html
В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2025
В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прозвучал в воскресенье вечером в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T21:57:00+03:00
2025-03-09T21:57:00+03:00
2025-03-09T21:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в воскресенье вечером в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.52 мск, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины. "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв