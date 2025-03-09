https://ria.ru/20250309/vzryv-2003968881.html

В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2025

В Николаеве прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прозвучал в воскресенье вечером в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T21:57:00+03:00

2025-03-09T21:57:00+03:00

2025-03-09T21:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Взрыв прозвучал в воскресенье вечером в городе Николаев на юге Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 21.52 мск, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины. "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250309/vzryv-2003865013.html

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в мире, николаев (украина), украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины