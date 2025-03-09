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К Международному женскому дню московской промышленности посвятили викторину
К Международному женскому дню московской промышленности посвятили викторину - РИА Новости, 09.03.2025
К Международному женскому дню московской промышленности посвятили викторину
В рамках проекта "Открой#Моспром" в честь Международного женского дня началась онлайн-викторина, посвященная столичной промышленности, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T09:13:00+03:00
2025-03-09T09:13:00+03:00
2025-03-09T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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анатолий гарбузов
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" в честь Международного женского дня началась онлайн-викторина, посвященная столичной промышленности, сообщил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Игра, которая уже доступна на официальном сайте проекта и в мини-приложении "ВКонтакте" "Открытая промышленность", продлится до 16 марта."Проект "Открой#Моспром" регулярно проводит полюбившиеся жителям столицы викторины о промышленности города. На этот раз интеллектуальная игра посвящена Международному женскому дню. Участникам предлагается ответить на 12 тематических вопросов о московских фабриках легкой, пищевой и ювелирной отраслей", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что победители будут определены 18 марта случайным образом среди тех, кто правильно ответит минимум на десять вопросов.Отмечается, что игрокам онлайн-викторины нужно будет догадаться, скорлупой какого ореха московский завод шлифует ювелирные изделия, а также какой аромат столичной парфюмерной фабрики стал героем поэмы Роберта Рождественского. Также есть вопрос о названии шоколада, символизирующего 2025 год.Результаты викторины будут опубликованы на официальном портале "Открой#Моспром", уточнили в пресс-службе.Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.Ранее Гарбузов сообщил, что предприятия, работающие на территории Москвы, ведут системную работу по импортозамещению и увеличивают обороты выпуска. Каждая третья компания в мегаполисе производит высокотехнологичную продукцию.
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москва, анатолий гарбузов, промышленность, производство, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Промышленность, Производство, Россия
К Международному женскому дню московской промышленности посвятили викторину
Проект "Открой#Моспром" запустил онлайн-викторину к Международному женскому дню
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В рамках проекта "Открой#Моспром" в честь Международного женского дня началась онлайн-викторина, посвященная столичной промышленности, сообщил в воскресенье министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Игра, которая уже доступна на официальном сайте проекта и в мини-приложении "ВКонтакте" "Открытая промышленность", продлится до 16 марта.
"Проект "Открой#Моспром" регулярно проводит полюбившиеся жителям столицы викторины о промышленности города. На этот раз интеллектуальная игра посвящена Международному женскому дню. Участникам предлагается ответить на 12 тематических вопросов о московских фабриках легкой, пищевой и ювелирной отраслей", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Он добавил, что победители будут определены 18 марта случайным образом среди тех, кто правильно ответит минимум на десять вопросов.
Отмечается, что игрокам онлайн-викторины нужно будет догадаться, скорлупой какого ореха московский завод шлифует ювелирные изделия, а также какой аромат столичной парфюмерной фабрики стал героем поэмы Роберта Рождественского. Также есть вопрос о названии шоколада, символизирующего 2025 год.
Результаты викторины будут опубликованы на официальном портале "Открой#Моспром", уточнили в пресс-службе.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
Ранее Гарбузов сообщил, что предприятия, работающие на территории Москвы, ведут системную работу по импортозамещению и увеличивают обороты выпуска. Каждая третья компания в мегаполисе производит высокотехнологичную продукцию.