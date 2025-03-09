Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор
Губернатор Кобзев: ветеран Гаврилов готовится к поездке на Парад Победы в Москву
© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramГлава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов
Глава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, готовится к поездке на Парад Победы в Москву, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области. Во время встречи Кобзев передал главе государства письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания Путин процитировал: "Победа будет за нами!" Президент отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет.
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"Заехал в гости к участнику Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Гаврилову. Передал привет от Владимира Владимировича Путина. За чаем поговорили о жизни, посмотрели фотоальбом, обсудили планы. Михаил Николаевич готовится к поездке в Москву, он приглашен на юбилейный Парад Победы на Красной площади", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Гаврилов ушел на фронт из Иркутска в 18-летнем возрасте. Участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии, День Победы встретил в Чехословакии, недалеко от Праги. Имеет боевые награды - медали и орден Отечественной войны. После войны работал в Иркутске на заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом.
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