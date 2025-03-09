https://ria.ru/20250309/veteran-2003931891.html

Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор

Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор - РИА Новости, 09.03.2025

Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор

Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, готовится к поездке на Парад Победы в Москву, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T16:17:00+03:00

2025-03-09T16:17:00+03:00

2025-03-09T16:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

иркутск

москва

иркутская область

владимир путин

игорь кобзев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ИРКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, готовится к поездке на Парад Победы в Москву, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области. Во время встречи Кобзев передал главе государства письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания Путин процитировал: "Победа будет за нами!" Президент отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет. "Заехал в гости к участнику Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Гаврилову. Передал привет от Владимира Владимировича Путина. За чаем поговорили о жизни, посмотрели фотоальбом, обсудили планы. Михаил Николаевич готовится к поездке в Москву, он приглашен на юбилейный Парад Победы на Красной площади", - написал Кобзев в Telegram-канале. Гаврилов ушел на фронт из Иркутска в 18-летнем возрасте. Участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии, День Победы встретил в Чехословакии, недалеко от Праги. Имеет боевые награды - медали и орден Отечественной войны. После войны работал в Иркутске на заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом.

https://ria.ru/20250306/veteran-2003502707.html

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общество, иркутск, москва, иркутская область, владимир путин, игорь кобзев, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия