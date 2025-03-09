Рейтинг@Mail.ru
Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор - РИА Новости, 09.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:17 09.03.2025 (обновлено: 16:18 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/veteran-2003931891.html
Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор
Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор - РИА Новости, 09.03.2025
Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор
Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, готовится к поездке на Парад Победы в Москву, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T16:17:00+03:00
2025-03-09T16:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
иркутск
москва
иркутская область
владимир путин
игорь кобзев
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002295886_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_0141ee2110e1e0442ab36bf0d30d2f0f.jpg
ИРКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, готовится к поездке на Парад Победы в Москву, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области. Во время встречи Кобзев передал главе государства письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания Путин процитировал: "Победа будет за нами!" Президент отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет. "Заехал в гости к участнику Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Гаврилову. Передал привет от Владимира Владимировича Путина. За чаем поговорили о жизни, посмотрели фотоальбом, обсудили планы. Михаил Николаевич готовится к поездке в Москву, он приглашен на юбилейный Парад Победы на Красной площади", - написал Кобзев в Telegram-канале. Гаврилов ушел на фронт из Иркутска в 18-летнем возрасте. Участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии, День Победы встретил в Чехословакии, недалеко от Праги. Имеет боевые награды - медали и орден Отечественной войны. После войны работал в Иркутске на заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом.
https://ria.ru/20250306/veteran-2003502707.html
https://ria.ru/20250228/veterany-2002189206.html
иркутск
москва
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002295886_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_cfe7e59040f7763c2e025ae1adda4d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иркутск, москва, иркутская область, владимир путин, игорь кобзев, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Иркутск, Москва, Иркутская область, Владимир Путин, Игорь Кобзев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Ветеран из Иркутска готовится к поездке на Парад Победы, заявил губернатор

Губернатор Кобзев: ветеран Гаврилов готовится к поездке на Парад Победы в Москву

© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramГлава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов
Глава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Фото : Правительство Иркутской области/Telegram
Глава Приангарья Игорь Кобзев и ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска Михаил Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 9 мар - РИА Новости. Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, готовится к поездке на Парад Победы в Москву, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В конце февраля Путин встретился в Кремле с губернатором Иркутской области. Во время встречи Кобзев передал главе государства письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания Путин процитировал: "Победа будет за нами!" Президент отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ветеран СВО рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз
6 марта, 21:16
«
"Заехал в гости к участнику Великой Отечественной войны Михаилу Николаевичу Гаврилову. Передал привет от Владимира Владимировича Путина. За чаем поговорили о жизни, посмотрели фотоальбом, обсудили планы. Михаил Николаевич готовится к поездке в Москву, он приглашен на юбилейный Парад Победы на Красной площади", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Гаврилов ушел на фронт из Иркутска в 18-летнем возрасте. Участвовал в освобождении от фашистов Польши и Венгрии, День Победы встретил в Чехословакии, недалеко от Праги. Имеет боевые награды - медали и орден Отечественной войны. После войны работал в Иркутске на заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В ноябре 2025 года Михаилу Николаевичу исполнится 100 лет. Но, несмотря на возраст, он бодр и силен духом.
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Брянские ветераны получат по миллиону рублей в честь юбилея Победы
28 февраля, 13:03
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоИркутскМоскваИркутская областьВладимир ПутинИгорь Кобзев80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала